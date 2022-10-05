【我們的歌】跟新世代孟慧圓組團演唱　陳慧嫻重唱《千千闕歌》感觸

▲ 陳慧嫻跟新生代歌手孟慧圓組成「慧聲慧色」。

音樂綜藝節目《中國夢之聲 · 我們的歌》第四季首輪合唱比拼正式拉開序幕，陳慧嫻跟新生代歌手孟慧圓組成「慧聲慧色」組合，通過改編合唱的形式，為觀眾帶來慧嫻的兩首經典作品《千千闕歌》及《不羈戀人》，隨即令全場「回憶返晒嚟」，更贏得今集節目最高分。

上集節目中，慧嫻跟孟慧圓組成組合，以「慧聲慧色」展第一次合作，二人選擇了慧嫻最經典的作品《千千闕歌》演出。

▲ 慧嫻以一身白紗黑裙上陣。

慧嫻以一身白紗黑裙上陣，舞台上的電影放映機中，慧嫻在1989年告別演唱會上演唱《千千闕歌》的鏡頭逐一呈現。當她一開唱，熟悉的旋律響起，令全場觀眾十分感動。一眾網民紛紛留言，直言慧嫻的歌聲是一個時代的經典。

節目期間，慧嫻跟其他歌手及觀眾齊齊回顧了1989年演唱會的告別短片，慧嫻表示：「讀完書以後，還是非常喜歡音樂，所以就回來了。」《千千闕歌》於第一輪表演獲得最好成績，第二輪演唱時，二人選擇慧嫻另一首經典作品《不羈戀人》，動感十足的曲風與上一首歌形成鮮明對比，現場觀眾更跟著旋律一起舞動，引發全場高潮。

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