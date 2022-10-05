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【南丫海難】張欣宇促進一步跟進事故調查報告　引述官員回應稱「向前看」

政治 16:21 2022/10/05

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立法會議員張欣宇（右二）促請政府進一步跟進南丫海難事故的調查報告。（陳葆琳攝）

南丫海難事故本月踏入10周年，當年39人死亡，立法會議員張欣宇促請政府進一步跟進事故的調查報告，他引述政府官員回應稱「向前看」。惟他認為，很多事情尚未了結，難以向前看。

立法會今晨舉行第三次前廳交流會，由財政司司長陳茂波領軍，率領副司長黃偉綸及6名政策局局長出席。張欣宇會後表示，近日收到南丫海難家屬的求助及委托，進一步跟進南丫海難的調查報告，故向運輸及物流局局長林世雄提出相關要求。

張欣宇指，認同這件事雖然過了10年，但在很多家屬心中是仍未了結的，「我都認同應比家屬看到完整的調查報告，但在這件事情上，政府及局長都有不同的看法，局長的回應就是叫我們向前看。我覺得很多事情未了心結，很難向前看。」他表示，會繼續促請以不同方式促請政府跟進事故。

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責任編輯：陳葆琳

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