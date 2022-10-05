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【3區污水陽性】涉將軍澳蔚藍灣畔及沙田錦暉苑多個屋苑　港府派14萬個快測包

社會 16:25 2022/10/05

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將軍澳蔚藍灣畔。(資料圖片)

政府今日（5日）表示，葵青、西貢及沙田污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 

快速測試


葵青區 — 長宏邨、石梨坑村、安盛大廈、宜和樓、恭誠樓、葵涌花園、豪華閣、金恆樓、怡峰苑及嘉翠園

西貢區 — 厚德邨、蔚藍灣畔、新寶城及海悅豪園

沙田區 — 錦暉苑、作壆坑村、曾大屋新村、沙田圍、沙田圍新村、灰窰下村及謝屋村

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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