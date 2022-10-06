【生命鬥士】求醫誤以為乳腺增生竟是乳癌二期　徵狀：非經期日子單邊乳房腫脹

▲ 香港癌症基金會瑜伽導師曾翠瓊（Jessica），有段日子不時會有乳房脹痛，結果原來是乳癌，令她大感意外。

女士們在經期前有乳房脹痛實為常事，但若情況無分時候持續數年，就非比尋常。香港癌症基金會瑜伽導師曾翠瓊（Jessica），有段日子不時會有乳房脹痛，結果原來是乳癌，令她大感意外。身體曾向她發出信息，可惜她錯過了。

曾翠瓊與乳癌「間接」打交道，是她的三家姐2003年發現有乳癌，需手術、電療、化療三管齊下治療，對家人來說不無衝擊。「父母和我們四兄弟姊妹從未面對過家中有人患癌。我在想，近親姊妹有人患乳癌，代表我也有機會罹患。」當時她三家姐有買危疾保險，可到私家醫院馬上接受治療，Jessica不久後也聯絡自己的人壽保險經紀，加購危疾保險。胞姊的警號一出，也加倍留意自己的健康狀況。

2007時，Jessica不時有右邊乳房腫脹情況，經期前有此情況不出奇，但其他日子也是如此，而且只是單邊腫脹，心感奇怪。家庭醫生轉介她看婦科，即時做了一個乳房造影（Mammogram）。「醫生說只是乳房有輕微鈣化點的乳腺增生，沒啥特別，個個人都有啊！著我觀察。」

不是乳腺增生咁簡單

因有乳腺增生，Jessica看中醫調理，以期把結鬱打散，如是者看了幾年，乳腺增生的情況一直持續，徒手也觸摸得到，也變得不痛不癢。至2013年她決心要處理這一直纏擾的問題，向三家姐患病時求診的外科醫生，同樣做了乳房造影檢查，醫生已指要抽針取組織化驗，她心感不妙，心知有機會是腫瘤，只是不知是良性還是惡性。那時她只是想解決乳腺增生問題，沒想到結果是與癌症連上綫。

▲ 乳癌康復者曾翠瓊表示，瑜伽助她過渡了患病的時間，明白到萬事無物身心靈都需要和諧。 （黃建輝攝）

「當刻我無法接受，到櫃員機提款時付診金時，整個人在顫抖，根本無法按到按鈕，要由身旁的友人代勞。」無辦法已既成事實，由抽針至磁力共振至PET Scan至做手術切除，在短短一個月內發生。「醫生跟我說，治療乳癌像切橙，不要的部分切掉，但我最終的情況是需要全乳切除，兩粒腫瘤共三厘米多，猶幸並無擴散，屬二期乳癌。」

「要打勝這場仗！」

切除手術後需乳房重建，可取自身組織、注入外來物質如矽袋或戴義乳。Jessica於1998年開始學瑜伽，做手術前已做兼職瑜伽導師，考慮做動作及式子比較方便，便選擇了以自身組織腹直肌移植至乳房。

她自言性格正面，雖然一時難以接受，但沒有沉淪太長時間，很快重新振作。「知道自己要打這場仗，盡管我不知道有多少勝券把握，但肯定我是不想戰敗。不做一定輸，做是有機會贏的，自此積極去求醫、了解乳癌是甚麼一回事，可有更好方法去治療，冷靜去面對這事。」她當時做文職，安排一切後，才跟上司請假全力抗病。

▲ 2013年Jessica在醫院手術前及完成手術出院相片。（被訪者提供）

手術後，Jessica的身體像「攣弓蝦米」，要面對長時間腰骨痛的日子。因腹部開刀的位置有一道長長的哈哈笑疤痕，皮膚拉得繃緊，她不能躺下睡，術後兩個多月都要挨着入眠。為解決這問題，她再練習瑜伽，也去學伸展，無心插柳的意外收獲是，學習伸展後對她做瑜伽有相輔相成之效。

需否化療最忐忑

抗病意志堅定，但她在決定是否化療的一段時間最忐忑，醫生指她可做一個基因測試， 知悉有無需要進行化療。「可以不做化療我當然不想做啦！但又擔心有問題，兩個方向令我不知如何快擇。」當時香港未有相關基因測試，醫生把她的切片組織寄往美國，要等上一個月才知結果，化療在手術後也有時限，那段時間心情七上八落。

由於她的身體在手術後變得瘦弱，怕被人撞倒不敢外出，除了覆診會外出，整天獃在家，瀏覽網頁尋找食療，她想到癌症基金會。Jessica認識此會的因緣是未做手術前，她在聖潔生命會瑜伽中心修習為瑜伽導師，同修中有一個是癌症基金會的導師，彼此認識了多年，Jessica告訴她因患上癌症會消失一段時間，對方向她介紹基金會的服務或能助她一把，於是一直牢記在心。

▲ Jessica現時是全職瑜伽導師，助人自助幫助同路人。（被訪者提供）

當上全職瑜伽導師

事實上，基金會解答了她很多心底疑問如化療後的脫髮、同道人的開解，讓她明白癌症病人康復後的身心需要，給了貼身建議。「他們的安慰令我很感動，感覺到真正有人理解我、開解我，在我康復路上有幫助很大。」

慶幸基因測試報告結果，Jessica毋須化療，於是重返職場，生活也回復正軌。「我用了別人的服務，也表達我的謝意，好幾年來農曆年收到的利市全捐予癌症基金會。」

她後來從職場退下來，2021年轉為全職瑜伽導師，認識一些瑜伽導師同修會幫助癌症病友，覺得饒有意義，主動加入癌症基金會當導師，面試後一拍即合，踏上助人自助之路。

人總是遺忘了身體

大病一場，她不時細想：為何會生病？因為我們忘記了身體。Jessica說：「身體有問題會有信息告訴你，只是人們不為意不察覺，或把問題擱在一旁，甚至服止痛藥來㩒住。久而久之，小問題積聚大問題，不好彩癌症來訪，表示身體已經垮下了。我們總是忽略了身體，為何不好好和它和諧共處？」

經歷如此多，她寄語同路人一夕話：身體是你朋友，要好好關注，是每個人都需要負的責任。「人生不斷向外奔跑為慾望追求，慾望是需要，但當中要取個平衡，需要靜下來關顧身體，它不是負累，是重要的支柱。像腰痠背痛都市人都視作平常，但何不靜心聆聽身體給你的訊號，好好讓它休息。」

她帶領課堂時，有時練瑜伽的學員，練練下會睡着。「不要緊的，是身體需要你休息。不會要求學員做一個完美的瑜伽動作，最重要讓身體得到伸展、調適和復元。」

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10月粉紅革命

「癌症基金會粉紅革命」為香港最大型的關注乳癌活動，是癌症基金會每年一度於 10 月舉辦的重頭戲，藉此響應國際乳癌關注月。今年以「Be Smart. Check」為口號，宣揚關注乳癌的信息，提醒女士們應該瞭解自己乳房的狀況，適時檢查乳房。

2022年度的「癌症基金會粉紅革命」，期望籌得港幣300萬元為相關的免費乳癌專業支援服務籌募經費，希望大眾大力支持。

記者：周美好