【親子好去處】愉景新城周日設攤位遊戲　6大攤位關注精神健康寓教於樂

▲ （網上圖片）

疫情還未結束，不少市民的精神健康都受到影響。精神健康基金會周日（9日）舉辦首屆「2022十大精神健康之星」嘉許典禮，並夥「塚愛友家」在愉景新城在現場設立攤位遊戲，讓公眾可以輕鬆方式認知精神健康。主辦方表示，攤位的遊戲都屬老少皆宜，家長可以帶上子女一起參加。

現場共有6個攤位，包括「反應燈」、「健康飲食習慣」、「填色遊戲」及金屬棒迷宮設置的「玩轉腦世界」，動手玩遊戲的同時，也可讓參與者明白一些精神健康的知識。另外現場還有「心意咭攤位」讓公眾為復原人士寫心意卡留下打氣說話，以及「打卡位」，20位拍攝得最精神的人士可以獲得獎品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

日期：10月9日（周日）

時間：下午12:00-18:00(攤位遊戲)

下午3:00-4:00(嘉許典禮)

下午4:30-5:30（健康講座-演講嘉賓：盧綽蘅、阮兆綸）

地點：荃灣D·PARK愉景新城L1中庭

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍