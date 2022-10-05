【改善睡眠】研究指睡姿不良影響睡眠質素　醫生：仰睡易致呼吸困難

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每個人都有自己習慣的睡姿，例如側睡、仰睡、俯睡等，有台灣醫生引述研究指，睡眠品質不佳、時間不足，可能是睡眠姿勢不良所造成，並整理出6大注意事項，以改善睡眠質素。

台灣胸腔重症科醫生黃軒於Facebook專頁發文，指很多研究顯示，如果連續睡眠時間少於6小時，身體和精神上的傷害會惡化。他又引述挪威邦德大學睡眠專家里斯蒂安莫羅（Christian Moro），指睡眠品質不佳、時間不足，可能是睡眠姿勢不良所造成。

根據挪威研究單位執行國民健康的大調查《Danish Physical Activity Cohort with Objective Measurements（DPHACTO）》發現：

1.研究期間：

(a) 54.1%的人，採側睡

(b) 37.5%的人，採仰睡

(c) 7.3%的人，採俯睡

2.毎小時平均會有1.6次，移動身軀

3.年紀愈大、BMI愈大者，採側睡的時間愈久，很少會採仰睡

4.女生們，比較少一直亂翻身

5.年輕（20-34歲）手臂，大腿和上半身，比年紀較大的人（≥35 歲）更好翻來覆去的亂滾動

6.胖者，很少翻身

7.抽煙者，很少翻身

研究人員發現大多數人喜歡側睡，側睡似乎是一件好事，因為事實證明，仰睡的人更容易睡眠不好，並且在睡眠時呼吸困難。

而睡覺時動動身體亦被認為是好事，因為在睡眠期間，人體會跟據身體接觸的疼痛和不適，相應地調整姿勢，這樣也可以避免日常生活中壓瘡的發生。

另外，睡覺時「舒服」很重要，但更重要的是找到一個能睡得香甜的姿勢。另一個研究發現，脊椎旋轉姿勢比其他睡姿更不好。研究證實人們醒來時，身體比睡覺時更疼痛，意味傾向於一直扭曲（rotation）脊椎，造成微肌肉痠痛，增加了壓迫的感覺，此時便可能要嘗試改變睡姿。

椎旋轉姿勢的人，卻是脊椎側彎負擔最重的姿勢之一。

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除了睡眠姿勢，他亦整理了6大注意事項，有助改善睡眠質素：

1.枕頭

睡眠期間缺乏頭部和頸部支撐，已被證明會對脊椎產生負面影響，並導致頸部和肩部疼痛、肌肉僵硬和其他問題。

他指枕頭的材質，不太會影響脊椎，但形狀和高度很重要。「U形枕頭可以幫助延長睡眠時間；卷形枕頭可幫助有慢性疼痛的人擺脫早晨的疼痛」。

2.床墊

人們在一個晚上，平均會翻身約20至30次，並藉此分散身體壓力。因此床墊的軟硬度就相當重要，「太軟或太硬」都可能會導致整晚翻來覆去，甚至會「愈睡愈累」或醒來腰酸背痛。

如果床墊失去硬度、彈簧聲音變大或有明顯磨損跡象，便應該更換，亦有專家建議「每年至少翻轉一次或兩次床墊」。

3.室溫

睡眠的最佳溫度似乎是在攝氏18.3度（範圍為15至19度），有研究發現，臥室內溫度高，對睡眠有不良影響。

4.空氣流通

確保空氣流通，不僅可以帶來新鮮空氣，還有助於消除房間內積聚的熱量，吐出的二氧化碳，保持室溫舒適涼爽狀態。

5.藥物、咖啡因

已知某些類型的抗組胺藥，也使人更容易入睡，但必須經醫生評估後才能使用。另外，應避免在睡覺前飲用含咖啡因飲料。

6.睡前去廁所

晚上經常起床去廁所會影響睡眠。另外，如果睡前膀胱已經排空，但每晚還會起床小便，便要去看醫生，了解是否有潛在疾病，例如前列腺肥大、糖尿病等。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」。

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責任編輯：羅嘉欣