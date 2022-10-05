【深宵閃避球】李靖筠入行4年體會追夢不易　周家怡鼓勵耐心等時機出擊

▲ 周家怡、李靖筠主演的《深宵閃避球》今天上映，兩人笑言合拍攝過程開心熱鬧。

「你可以去到幾盡？」這句電影對白，這些年不斷被套用在各種熱血追夢的情境中，是專屬於年輕人的一往無前。但不再年輕的人，同樣有熱情、有理想，縱然有時不免多了點圓滑，卻更耐得住現實壓迫。鄭伊健、周家怡、李靖筠等主演的《深宵閃避球》中，電影中周家怡那句︰「體制狹縫中盡做！」就道出主題。

過去演幹練獨立女性、嚴肅沉重的角色為多，笑言自己真實性格其實非常女性化的周家怡，今次夥拍久未演電影的鄭伊健，聯手一班新晉年輕演員，包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩等，帶來一齣青春勵志的另類體育電影《深宵閃避球》。「我做的角色是比較誇張一點的，是位很熱血的社工叫『楊姑』，而其實現實中真的有這樣一位社工，不過他是男人，名叫『楊叔』。」

▲ Glayds和周家怡談合作趣事。（攝影：湯致遠）

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真人真事做藍本

《深宵閃避球》以真人真事作為藍本，鄭伊健在片中飾演閃避球教練，講述外展社工「楊姑」（周家怡飾）主理「深宵體育館」計劃多年，一直鼓勵不願歸家的問題少女們，在凌晨時分來到體育館做運動。惟管理層突然出現人事變動，體育館面臨閉館危機。為扭轉局面，在自稱資深教練的劉志聰（鄭伊健飾）協助下，集合了8位問題少女組成「粉青隊」，參加全港閃避球錦標賽。

導演應智贇為令演員對故事原型更加了解，安排眾人與社工及球隊見面，更一起練波。

家怡說︰「我的角色原型楊叔分享了他的經歷，聽到對方的堅持令人很感動。」電影中隊員要排出整齊的一字陣式，即使開鏡前練習了一個月，拍攝初期仍然困難重重。「我看着她們由不齊練到整齊，在場外看都會感觸良多，就更體會到真正社工的心情，這些經歷和感受我覺得很正。」

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說到閃避球，李靖筠坦言拍攝前從未接觸過這運動。「只是聽過名字而已，開拍前我們整隊『粉青隊』一起集訓練波，從零開始，每星期練3日。」家怡在戲中演外展社工，沒有落場的戲，避過密集訓練，鬼馬笑道︰「我沒有打波，我負責打氣！」

9女嚇親伊健

家怡並非首次和伊健合作，但對比過去，這次多了對手戲和群戲，坦言很有新鮮感，對於伊健被一班年輕女演員「戲弄」，她樂在旁邊「食花生」。「又真係狼咗啲，一下子出現9條女係咁嗌！」家怡笑指︰「真的會把他嚇到，不過我們不是玩他，只是大家控制不到，他行出來就很有男神feel，大家忍不住把心聲講出口。」

旁邊的Gladys忍不住大讚男神︰「之前其實我不算是伊健的 fans，但合作過後就非常喜歡他！因為他為人很nice、很humble、很真誠。我很幸運合作過很多前輩，統統都沒有架子，伊健是當中最沒有的一位！」

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閃避球在香港不算主流運動，大部分人的眼中只視之為小孩子玩的簡單遊戲，這種印象正好貼合電影中一群被社會、家人甚至老師輕視的邊緣少女。因為各自的難處、問題，8個「粉青」少女有家不想歸，深夜時段的體育館正好充當收留她們的避風塘。

但這種短暫的安逸，其實只是轉個方式的逃避，從家裏逃到街外，再從街上到室內。戲中一句練球口號︰「避，的而且確唔會輸；但要贏，就要接住個波！」說出閃避球的真諦，原來也說中演員的心聲。

金句講中心聲

出道約4年的Gladys，對於戲中的金句，相當有體會。「我覺得做演員和這套戲的message真的很似，那句『體制狹縫中盡做』，我很有共鳴。因為我們很多時都很被動，在這個體制中可以掌控的不多，像是類型的限制，如很想做某一種嘗試，但市場可能不接受；又或是資源的限制等。而且做演員要經歷等待，我覺得很不容易，真的需要很強的EQ。所以當機會來到，就要把握盡做。」

年輕演員身上的熱情和衝勁在Gladys舉手投足間表露無遺，然而相應的煎熬和磨練，同樣壓在她背上。出道日子尚短，在此時先奠下心理建設，就像電影中她在比賽後段，單膝蹲下用全身的力量接着正面迎擊的一球，強大又無懼。

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與戲中誇張卻溫暖的社工一樣，家怡在Gladys旁邊，有時像個一起玩鬧的好姊妹，有時則變為可靠又沉穩的前輩，把對方的話接下去。

家怡說：「就像打閃避球，一開始先專心避開對方的球，保存體力、摸清對方的招數，然後再看準時機，接好個球然後出擊。我們也是這樣，很多時要看時機，有靜心等待的時刻，有全力付出的時刻，不同時候用不同的心態、方法去應對。很多時就像落場比賽，有些難關自己一個處理不到，但其實身邊有很多人幫，就像隊友互相補位。」

在不同電視台均有作品的家怡，演出過不少受歡迎的角色，有勇往直前的女記者、有溫柔婉約的單親媽媽；2018年的《無雙》更為她贏得不少掌聲，獲提名金像獎女配角。在每一次的演出之間，她都耐心做好準備，伺機而動。

記者：王嵐

化妝：Herman Ng（周家怡）、Angel Mok（李靖筠）

髮型：Vincent Yeung（周家怡）、Zivyeunghair@leonardo3haircorner（李靖筠）

服裝：Bora Aksu（周家怡）、Sandro Paris、Purple PR（李靖筠）

場地：PHENOMENON WINE • DINE (The ONE)