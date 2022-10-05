【偷食疑雲】騷纖腰派福利再發文回應緋聞　劉溫馨剖白心聲：不知我者謂我何求

TVB藝人林正峰昨日（10月4日）被爆背着緋聞女友「A0女神」游嘉欣，與前港姐劉溫馨單獨約會吃飯慶生，更有指二人表現親密，捲入「偷食」疑雲。

林正峰於IG發帖文回應事件，疑似暗示遭對方陷害。在同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，似乎是隔空反擊！

在今日（10月5日）下午，劉溫馨再出撃，上載6張美照兼晒纖腰派福利，並再度回應事件。

【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害 劉溫馨上載相片為證隔空反擊

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溫馨再度出po

劉溫馨於社交平台內再度「出擊」，提到不用解釋太多，有網民留言指「條仔完全無風度」、「女追男好平常」：

世界上總會出現美麗的誤會，做人不需要解釋太多。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。



無人比我更清楚我自己！

無人比我更清楚我需要什麼！

無人比我更愛我自己！



無需解釋！



#fullstop #對自己好一點 #活在當下 #happylife #believeinyourself #noneedtoexplain

TOPick向她查詢有關今次緋聞，劉溫馨回應：「其實唔想回應太多呢啲啦，因為唔想影響到大家嘅心情。」

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林正峰未有再回應

事件「男主角」林正峰在昨日（10月4日）於社交平台列下4點回應事件，強調自己單身並還「好兄弟」游嘉欣清白，又指與劉溫馨於飯聚後沒有任何聯絡。

至於今日（10月5日），他只在IG限時動態上載化了萬聖節妝容的自拍照，未有寫下任何字句，也未有再發帖回應緋聞，應該也是想事件可告一段落。

他現時依然有在IＧ上追蹤劉溫馨，不過劉溫馨並未有追蹤他。