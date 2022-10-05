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【學校防疫】教育局更新指引　倘師生抵港後持黃碼及每日快測可照常返學

社會 16:49 2022/10/05

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教育局今日（5日）更新學校健康指引。（資料圖片）

本港境政策近日放寬為「0+3」（即無須接受強制檢疫，首3日醫學監察期間可自由活動，並受疫苗通行證「黃碼」限制）。教育局今日（5日）更新學校健康指引，指如有個別師生抵港後須進行檢疫，即使已完成教育局最新規定的新冠疫苗接種劑量，仍至少要取得「黃碼」才可在醫學監察期間上班及上學。

最新指引刪去舊有「3+4」檢疫模式字眼，改稱假若個別學校教職員及學生為抵港人士須進行檢疫安排，即使已完成教育局最新規定的病疫苗接種劑量，至少要取得「黃碼」才可在醫學監察期間上班及上學。

指引列明，為讓屬於「黃碼」的學生有同樣的學習機會，學校應讓這些學生回校進行面授課堂，有關師生須要符合每天快速抗原測試呈陰性後回校上班或上課要求。至於任何屬於「黃碼」人士均不得以訪客身份進入學校，例如以公眾人士身份參加校慶活動，局方亦提醒學校須不時留意政府就抵港檢疫要求公布的最新安排。

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責任編輯：馮琪雅

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