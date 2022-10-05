【歐洲特展】西九故宮展出列支敦士登王室收藏　巴洛克巨匠魯本斯畫作最矚目（有圖睇）

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香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏宣布，兩家機構將於2022年11月9日至2023年2月20日期間在香港故宮舉辦「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽。在「藝苑尋珍」，列支敦士登王室珍藏首次在香港亮相，逾120件展品中名作雲集，大師薈萃。最為矚目的展品包括17世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠彼得．保羅．魯本斯和安東尼．凡．戴克的經典傑作。

「藝苑尋珍」展由香港故宮與列支敦士登王室收藏的專家團隊共同策劃，策展團隊從三萬多件 王室藏品中精心挑選了逾 120 件珍品，種類涵蓋油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等。透 過這些精美絕倫的藝術傑作，觀眾一方面可了解列支敦士登親王對藝術的熱愛以及收藏喜好， 亦可探尋中國與歐洲過去幾個世紀以來在藝術和建築領域的交流。

在列支敦士登王室收藏中最珍貴和重要的藏品，莫過於兩位 17 世紀最著名和具影響力的畫家 魯本斯與凡．戴克的作品。魯本斯經常為歐洲王室成員作畫，被譽為「畫家中的王子、王子們 的畫家」；凡．戴克為魯本斯的合作者，曾被英國國王查理斯一世任命為宮廷畫家。透過他們 具有極强表現力、氣勢宏偉、色彩豐富且構圖充滿動感的作品，兩位傳奇畫家為世人留下了豐 富的文化遺產。是次展覽將呈獻這兩位巨匠合共 36 幅重要作品，其中包括《馬爾斯與雷亞． 西爾維亞》、《發現嬰兒厄里克托尼俄斯》以及《瑪利亞．德．塔西斯像》等，是香港歷年來 對兩位大師名作最大規模的展示。

為期3個月的「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」特展將於10月7日圓滿結束。接着登場的是11月9日起在香港故宮展廳8開幕的「藝苑尋珍——列支敦士登王室收藏名品」特展。特別展覽門票(可參觀所有香港故宮展廳)成人門票票價為120元，特惠門票為60元。觀眾可於10月11日上午10時起，於西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買11月1日至30日期間的門票。

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責任編輯：余思嵐