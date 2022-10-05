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【最新疫情】今增3,642宗確診　學校呈報1,147宗陽性個案

社會 16:56 2022/10/05

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今增3,642宗確診，學校呈報1,147宗陽性個案。（資料圖片）

本港今日（5日）新增3,642宗確診個案，包括3,318宗本地感染個案及324宗輸入個案，另錄得10宗死亡個案。

新增324宗檢測陽性輸入個案，當中包括299宗核酸檢測陽性（45宗確診、226宗無症狀感染及28宗狀況待定個案）及25宗快速抗原測試陽性個案。

與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.8%及90.7%（七天移動平均比例）。

院舍呈報陽性個案方面，新增6宗個案，當中4名院友來自不同的安老院舍，共12名院友列為密切接觸者；2間殘疾人士院舍分別呈報3宗個案，8名院友列為密切接觸者。

學校新增1,147宗陽性個案，分別977名學生和170名教職員，有16間學校共17班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

中心發言人指出，新冠疫苗對預防新型冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。尚未接種新冠疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者、兒童及其他免疫力較弱人士，應盡快接種以保護自己，並減低一旦感染後患重症及死亡的風險。

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責任編輯：陳麗娜

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