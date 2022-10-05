【中年好聲音】40年前跟學友齊落選捲土重來　曾志偉被參賽者打動：給他們圓夢

▲ 曾志偉被《中年好聲音》參加者打動。

TVB全新選秀節目《中年好聲音》日前進行第一輪面試，吸引近千名追音樂夢的中佬中女報名，除「屯門娜娜」成為焦點外，參加者當中有星二代、前歌手以及參加過不少歌唱比賽的人。

比如有張明敏兒子張頌華、歌手周吉佩、街頭表演者「屯門娜娜」及《全民造星》落選者梁家賢，各以不同身分背景和歌藝爭取入圍。其中，有一位參加者在40年前曾跟張學友一起出戰月一歌唱比賽，惟最終雙雙落敗。

對於一班中年人士沒放棄追夢，TVB總經理曾志偉也大受感動：「如果可以幫佢地完夢，是很高興的事。」

【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選 新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽

最新影片推介：J Lou專訪

中年再出發

TVB娛樂新聞台日前訪問了一眾參賽者，其中56歲的何國星曾於80年代參加新秀歌唱大賽，何國星更擊敗鄭秀文得到銀獎，惟其後卻從事配音員。

何國星受訪時說：「參加比賽是想令自己得益良多，吸收下經驗，（近年有做配音員？）我主要工作是歌唱老師，報呢個比賽前考慮一段時間。」

另一名蔡先生則於40年前參加歌唱比賽，同場參加者還有「歌神」張學友，他說：「有個美國牛扒屋搞的比賽，有張學友，大家都落選，已是幾十年前的事。」

此外，蔡生早年參加過第二屆18區歌唱比賽，同屆有李克勤：「我是100名，入唔到決賽。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

張明敏兒子參賽

至於一名叫家明的參加者，多年前參加過新秀歌唱比賽，他受訪時說：「好多年前，陳奕迅那時代，(有繼續唱歌？)，無啦，在車裡唱下或者去卡拉OK，朋友叫我來玩下。」

同時，張明敏兒子張頌華也有參加，張頌華過往曾隨父往內地表演，又參與過本地慈善騷。問父親可有給予意見：「可能佢比我緊張，佢一直知我喜歡唱歌，叫我盡量做好自己，享受舞台。」

前歌手林千豔和周吉佩也現身面試，周吉佩為前男團Space成員：「比賽好多年無參加，所以都有點緊張。」

▲ 曾志偉直言被參加者故事打動。（影片截圖）

【中年好聲音】TVB辦選秀節目讓35歲以上人士報名 大叔大媽一展才華追夢

曾志偉被感動

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉也有到現場探班，他受訪時說：「我覺得好感動，每個人都會解釋點解要報名，聽完每個故仔，都覺得應該給他們圓這個夢，給予他們一個舞台。他們想人生有機會踏觸這個舞台，唱給全香港觀眾聽，如果我幫他們完夢，是很高興的事。」

志偉透露某些參加者曾唱酒廊，做和音，不少更是業餘歌手，他說：「有一個年少參加過歌唱比賽，說自己係學友個屆，另外有個63歲參賽者，說自己退了休，但好好學，想有機會給自己一個交代，希望我們讓他踏足舞台，分享人生的經歷。」

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R