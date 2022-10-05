【世乒團體賽】朱成竹建功助女團晉身8強　男團直落三場挫埃及

▲ （World Table Tennis）

「十大傑出青年選舉2022」今日（5日）公布結果，今年8名傑青有半壁江山由香港運動員奪得，包括在東京奧運男子花劍金牌得主「劍神」張家朗、乒乓女團銅牌得主的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音。3名新鮮出爐的傑青正代表香港在中國成都出戰世界乒乓球團體錦標賽。

「2022世界乒乓球團體賽」淘汰賽階段今日展開，世界排名第3的港隊乒乓女團，今屆賽事由東奧摘銅的杜凱琹、李皓晴及蘇慧音聯同朱成竹及小將吳詠琳出戰。乒乓女團先以4戰全勝小組賽首名姿態強勢晉身16強。

乒乓女團今日對陣羅馬尼亞隊，先由朱成竹作先鋒，第1局已打至「刁時」，港將以12：10險勝，及後被對手反追兩局，第3局更「刁時」至18分，幸好朱成竹及時回勇，再回敬兩局11：3及12：10反敗為勝。

▲ 港隊乒乓球女團今日16強迎戰羅馬尼亞，以 3-2 險勝，下場將會對德國隊。(Photo credit: ITTF）

第二場由港隊「一姐」杜凱琹上場，先以兩局11：9及11：7力壓對手，雖然在第3局被對手追回一局，不過最後以總局數3：1為港隊取勝，助港隊場數領先至2：0。

不過，羅馬尼亞隊絕地大反擊，在第3、4場爆發，均以局數3：1擊敗李皓晴及杜凱琹，將場數扳平至2：2。進入決勝局由朱成竹守尾門，港將先以6：11失利，但馬上第2局馬上回敬對手，追平局數至1：1。羅馬尼亞隊在第3局再以11：4再度領先，但朱成竹緊咬對手取下第4局將總場數再度扳平。進入賽點戰況依然緊湊，朱成竹最終頂住壓力以11：9助港隊晉級8強。

乒乓男團則在小組賽以兩勝兩負小組次名的成績晉級16強，今日與埃及隊爭入8強，先以吳柏男打頭陣以局數3：0奪下首場勝利。男團「一哥」黃鎮廷在第二場上陣，首局先以11：5輕鬆取下，隨後兩局戰況緊湊，幸黃鎮廷仍掌控節奏，同樣以局數3：0取勝。

第3場由林兆恒上陣，雖然港將首局在「刁時」下以11：13失利，但林兆恒愈戰愈勇連贏兩局11：4、11：3局數反先對手，第4局被對手反撲扳平局數，決勝局戰況緊湊，最終港將以頂住壓力以11：7取勝，為港隊奠定勝局；乒乓男團8強將硬撼世界排名第4的韓國隊。

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記者：李榮忠