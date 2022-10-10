【世界精神衛生日】精神病是先天決定?　醫生: 患病機率增加不一定引致發病

▲ 精神病是先天決定? 醫生表示儘管患病的機率增加，但不一定引致發病。

在臨床工作和現實生活中，我們都觀察到，有不少精神疾患是有遺傳傾向的。這現象，在較嚴重的精神狀況中，尤其明顯，例如精神分裂症、躁狂抑鬱症等。那麼，精神疾患的出現是否很大程度是先天的？如果是的話，有精神病家族史的人，是否早晚會發病？

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不錯，隨著科學進步，我們對產生精神病徵（如幻覺、妄想、抑鬱等）的腦部生化病變，多了很多了解。明顯的例子有多巴胺、血清素等腦神經傳遞物質（Neurotransmitters）的失調，令某些病徵出現；而這些失調的出現，確是有先天或者遺傳因素。但是，這先天或遺傳因素，只解釋了部份成因。要知道，就算是在遺傳因素較明顯的疾患中，只有少部份的家庭成員會發病，甚至在同卵雙生的兄弟姊妹中，共同發病率也少有高過百分之五十的。亦即是說，除了遺傳因素外，有相當大比重的成因是後天，亦即是環境因素。

這環境因素，是指廣義上的環境因素。可以是成孕後、即懷孕期的生理影響，如母體的賀爾蒙、營養，和供氧狀況。分娩過程，尤其是在醫療較落後的地方，也有可能對胎兒的腦部構成風險。

在幼兒的成長過程裡，不同階段有其環境因素的影響。近至營養、衛生、傳染病、意外引致腦部受創，以至家庭氣氛、父母的情緒或脾氣、有否嚴重的忽略、孤獨，甚至虐待等情況，對孩子的心智成長也會造成深遠的影響。

到青少年期，不同的環境因素會出現，繼而影響他/她的腦部和心理發展。我們較熟悉的包括：身體、心理或性方面的虐待、學校欺凌、父母離異或喪親，又或者物質的濫用，都可能增加了患上某些精神疾患的風險，甚至引致病發。除了這些身邊或家庭因素，整個生活環境，如擠迫、貧窮、失業，甚至環境及空氣污染，和近年大家都關注的氣候暖化，和這年多以來的疫情大流行，都對精神狀況，尤其是焦慮和抑鬱，產生明顯的影響。

所以，先天或遺傳因素，主要是令某人患病的機率增加，但不一定引致發病；一般需要某程度的後天或環境因素，才足以令某個別人士在某時候發病。

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