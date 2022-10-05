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【凍齡靚媽】靚媽趙頌茹夥拍帶貨女王開直播　大方分享保養秘技：要有Me Time

娛樂 17:24 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

由《大孩子》中的「學做大孩子，對愛太無知」、《發奮》中的「最錯的一個吻開心半晚，但卻後悔終生」，到推出新歌《大致天晴，間中有雨》，趙頌茹（阿Yu）經歷婚姻失敗後，重新振作後再演繹這些千禧歌曲可謂喚起不少青春回憶，令她出道20周年再成熱話。

最新影片推介：J Lou專訪

湊女不忘積極工作

阿Yu勇於成為單親媽媽獨力照顧兩個女兒，淡出幕前更轉行做文職賺錢養家，間中才抽空拍節目。她早前獲邀請與「帶貨女王」ViVi一同現身於社交平台大玩直播，介紹多款限量美容療程，包括提升皮膚細胞機、填充眼袋面部及熱石按摩等，最高峰吸引到近1,200人收看！

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分享不老秘訣

作為星級嘉賓，網民大感驚喜，更大讚久未露面的阿Yu氣質勁少女，主播ViVi更笑言：「阿Yu真係keep得好好，一啲都唔似兩女之母，你睇佢大腿瘦過我小腿！」

阿Yu也大方分享自己的養生凍齡之道：「要有Me Time放鬆自己，同埋我一般夜晚9點半就瞓，就小朋友時間之餘，行168斷食減肥更有效。」 她更直言所有女生肯努力就可以變靚，勤力排毒去水腫，要好好為自己爭口氣！

撰文 : TOPick柴犬出動

趙頌茹 美容 凍齡 娛樂人物職業 娛樂行業

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