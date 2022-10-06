【懷孕週期】出差3個月回來女友懷孕10週　男子崩潰：天堂掉到地獄

▲ 台灣一名男子最近發現女友懷孕，因他認為受孕時間不合理而感到苦惱。

另一半懷孕竟然帶來苦惱。台灣一名男子日前在網上發文，指一直很想要自己的孩子，因此與女友發生性行為時都不使用避孕套。直到最近女友懷孕，男子卻認為受孕時間並不合理，原因是男子出差3個月，前後共14個星期沒有行房，因此暗覺不妥。

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據Facebook專頁「靠北女友2.0」，有男網民匿名投稿，指一直很想要有一個小孩，但即使不使用避孕套，女友依然沒有任何懷孕跡象。事主曾去醫院檢查，得知自己的精子活動性很差、量很少，因此也沒那麼勤奮備孕。

事主其後到海外出差大概3個月，一回台灣，女友便告知事主已懷孕，為此他很開心，但當醫生告知女友懷孕為10週時，他卻認為時間點隱約有些不妥：

我怎麼算都不對…因為醫生告知我女友懷孕為10週？！可是我出差3個月…外加有1-2週沒行房，總共14週時間沒……

事主直言，有種從天堂掉到地獄的感覺，讓他感到不知所措：「我很愛她，但這消息真心讓我進退兩難！」帖文引來網民熱烈議論，點擊睇更多留言：

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婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問指出，醫學上對於懷孕週數的定義，是從最後一次月經的第一天開始算起。所謂的懷孕第一週，嚴格來說不算懷孕，因為還未排卵受精。而預產期則是從最後經期第一日算起的第40週。

不過對於月經週期不規律的女性來說，僅僅憑藉最後一次月經來計算懷孕週數可能會有些誤差，此時便需用超音波來估計懷孕週數。方醫生表示，排卵和受精是在月經週期開始的大約兩週之後發生的，所以雖然說是懷孕四週，其實胚胎才兩週大。換句話說，胚胎的實際週數比一般所說的懷孕週數還要小兩週。

而以上述事主的女友懷孕10週來計算，方醫生表示：

如果超聲波量度胎兒大小為10週，那麼受精時間（實際胚胎大小）應為8週前。一般精子壽命為3至5日，所以是8至9週前的性行為導致懷孕的。

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責任編輯：羅嘉欣