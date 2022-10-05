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【施政報告2022】「香港新方向」倡北環綫南延紓緩屯馬線運力　羅湖站原址設大型跨境購物中心

政治 17:28 2022/10/05

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曾任港鐵工程師的張欣宇建議，將北環綫由錦上路站向南延伸，緩解屯馬線運力危機。

立法會新界北議員張欣宇所屬的政團「香港新方向」，今日發表《施政報告》建議書，倡議政府盡快成立「北部都會區」發展統籌部門，由司長級官員領導區內規劃、地政、工程等發展事項，又提出興建新鐵路緩解屯馬線運力危機，將北環綫由錦上路站繼續向南延伸。

曾任港鐵工程師的張欣宇指出，現時屯馬線新界西北連接九龍的運力已經接近飽和，建議將北環綫由錦上路站繼續向南延伸 ，直接接入九龍市區，形成繼東鐵綫、屯馬綫之後的第三條南北鐵路。具體走線上，北環線南延可以通過隧道模式，由錦上路站穿越大帽山，在城門谷或東北葵一帶設站，之後進一步延伸至九龍塘站，與東鐵線和觀塘線換乘。

長遠而言，他認為政府亦應開展北環線東延的可行性研究，規劃北環線進一步向東延伸至沙頭角口岸，促進港深東部軌道無縫對接，配合打鼓嶺新發展區及沙頭角港深國際旅遊消費合作區建設。

「香港新方向」新界北社區主任溫啓華認為，應利用港鐵羅湖站及口岸大樓搬遷的契機，在原址建設大型跨境購物、娛樂和消費中心，由深圳方新口岸步行可達。同時爭取國家政策支持，在園區設立遊客每年每人10萬元人民幣的內地入境免稅購物額度，帶動消費經濟，並舒緩過往北區「水貨客」問題。

在人才政策方面，「香港新方向」建議政府成立具有本地特色的「獅子山計劃」，針對戰略性新興產業，吸引內地和海外的科創人才來港創業；同時改革優才計劃，取消優才計劃年度配額，簡化程序及更新評分標準。

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責任編輯：陳葆琳

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