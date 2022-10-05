【嬰兒椅意外】2歲男童踢翻BB櫈　連人帶櫈重摔倒地頭部重創亡

▲ 2歲男童連人帶櫈重摔倒地，頭部重創死亡。

與小朋友用餐要提醒孩子坐定定，以免貪玩釀成悲劇。馬來西亞一名2歲男童，近日與父母在餐廳用餐時，疑因用腳推餐桌，導致坐在BB櫈的他連人帶椅摔倒在地，送院前已回天乏術。

事發於10月4日，馬來西亞新山區一名2歲男童，與父母到餐廳食飯，男童坐在嬰兒高桌椅內，當大人在用餐時，男童用腳不斷推桌子，導致BB櫈倒在地上，男童的頭部重擊地面，事發後男童嚎啕大哭，然後就昏迷過去。

男童父親隨即帶兒子到附近診所求醫，診所醫生告知男童傷勢嚴重，需要立即送院。父親於是把兒子送到當地一家私家醫院，惟經醫護人員檢查後，發現男童已沒有生命跡象。

男童遺體於今日（5日）解剖，以鑒定死因。案件至今沒有刑事成分，警方從猝死角度調查。

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使用BB櫈注意事項

小朋友坐在BB櫈上可以方便餵食之餘，亦可令小孩養成安坐進餐的習慣。本港消委會曾提醒家長，在使用兒童高腳餐椅時，應注意以下事項：

1. 任何情況下不應獨留兒童在高腳餐椅上；

2. 切勿讓兒童自行爬上高腳餐椅或站在座位上；

3. 若高腳餐椅設有安全帶，使用時必須為兒童縛上；若高腳餐椅是利用護欄或餐桌把兒童固定在椅子上，在使用前，須檢查護欄或餐桌鎖掣是否已鎖緊，並確定高腳餐椅的支架已穩固鎖上，以免餐椅突然摺合以致弄傷兒童；

3. 不應將高腳餐椅靠近牆壁、餐桌或其他傢具，以免兒童推拉，意外弄翻餐椅；

4. 不應將兒童連同高腳餐椅一起搬動，以免移動時推翻餐椅；

5. 定期檢查高腳餐椅，若有損壞或發現高低不穩時，應立刻停止使用。

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責任編輯︰王明芳