【抑鬱症】青春期自殘未必是情緒起伏 精神科醫生：或患青少年抑鬱症

▲ 青少年抑鬱問題要重視。

在會診期間，筆者偶然會遇上一些無助的家長，他們感到非常沮喪和無所適從，因為他們青春期的子女出現自殘或傷害自己的現象，他們不明白為何子女重複做出自殘行為，例如鎅手或服食過量藥物，或許其背後原因是因為他們的子女患有青少年抑鬱症。

青春期是一個獨特的發展時期，現今的青少年比過去面對更大的壓力，除了青春期的生理變化，還有學業成績、朋輩壓力、社交媒體等，這大大影響青少年的情緒波幅。除了外在壓力，其他因素包括家族遺傳、腦內的傳送物失調或一些童年創傷。根據世衛的估計，有六分之一的人口處於10-19歲這個年齡群組，而有1.1% 的10-14歲青少年和2.8% 的15-19歲青少年會出現抑鬱症。

青少年抑鬱症 （Teen Depression） 並不是普通的情緒起伏，他確實是一個精神疾病，它能夠影響一個人的思想、情緒和行為，另一方面，也能夠影響上課、家庭生活和社交活動，因此患者必須接受正統的治療。假如青少年抑鬱症沒有跟進或治理，其情況可以逐漸惡化，最終出現自殺念頭或自殘行為，換言之，自殺與抑鬱症是息息相關。如果青少年抑鬱症問題得不到解決，抑鬱情況會一直伸延到成年期。

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治療方面，除了要找專業人士評估自殘或自殺的風險，其實也要評估這些青少年背後抑鬱症的嚴重程度，世衛數據指出自殺是15-19歲青少年的第四大死因，這數字反映部份自殺而死亡的青少年，可能是由於背後的青少年抑鬱症並沒有醫治或沒有治理好。治療青少年抑鬱症包括藥物治療和心理治療 （如認知行為治療），患者也可以因應其壓力來源，而揀選合適的心理治療，例如選用家庭治療來處理原生家庭問題，選用人際關係治療來處理人事上的問題 或心理分析來處理童年創傷等。

青少年抑鬱症患者如戴上有色眼鏡，看到眼前的事物都是負面和悲觀，可喜的是，抑鬱症是能根治的，因此家長和青少年患者不應採取避而不談的鴕鳥政策，相反更應主動出擊尋求醫治抑鬱症的方法。病向淺中醫，越早求醫，患者就越早康復！

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文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改。