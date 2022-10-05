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【流感疫苗】流感季節高峰期來臨　專科醫生籲公眾接種流感及新冠疫苗減重症風險

健康 18:29 2022/10/05

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(左至右）郭寶賢醫生及何學工醫生接種「左流右新」疫苗（左邊流感預防針及右邊新冠疫苗）。

冬天即將到來，除了新冠疫情外，有醫生亦提醒大眾亦要為季節性流感做好準備，又強調流感疫苗的保護力約持續一年，而且每年保護的病毒株均有差異，因此巿民須每年接種。至於有市民擔心同時接種兩種疫苗的安全性，醫生亦解釋指兩種疫苗之免疫原性與安全性亦不受影響，故小童及長者也可以放心接種。

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何學工醫生表示愈來愈多證據顯示，同時感染新冠和流感病毒會增加嚴重併發症和死亡率，而接種流感疫苗可減少住院的可能性和縮短住院期。尤其幼童感染新冠病毒的數字持續攀升，他們又是流感的高危群組，為保障幼童健康，家長應及早帶子女接種兩項疫苗。

世界衞生組織 (WHO)建議兩種疫苗可於不同身體部位接種，例如左右手臂各打一針。巿民可按意願同時或分開接種。由於接種疫苗後身體約需兩星期才能產生抗體，郭寶賢醫生鼓勵市民把握接種時機，儘早於10月接種疫苗，以確保身體有足夠抗體抵禦冬季流感及新冠肺炎。

12歲以下及50歲以上免費接種 「左流右新」

政府資助的新一季流感疫苗接種計劃將於10月6日開始，新啟用的西環新冠疫苗接種站、佐敦官涌體育館及荔枝角公園社區疫苗接種站，除了備有兩款新冠疫苗﹙復必泰疫苗和科興疫苗﹚，即日起更增設四價流感疫苗接種服務。年齡介乎6個月至未滿12歲的兒童或12歲以上的小學生，50歲或以上人士等合符政府資助計劃者，均可免費同時接種兩項疫苗，即日起可透過政府網站預約。

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責任編輯：羅嘉欣

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