【提供誘因】機管局50萬張機票點派好？　梁美芬：送給商務客、不同範疇專家及學者

▲ (梁美芬 Priscilla Leung fb)

立法會今日（5日）早上舉行第3場前廳交流會，財政司司長陳茂波率領副司長黃偉綸，以及多名局長、金管局释證監會代表出席。立法會教育事務委員會主席梁美芬表示，向當局建議善用機管局於兩年前購入的50萬張機票，將機票送給海外商務客、參加活動的專家和學者等，以增加旅客來港誘因。

梁美芬在社交平台指，今早在交流會上提出建議，「除了送給商務客人外，亦可留部份給民間舉辦的國際大型活動，邀請海外不同範疇的專家，例如經濟、法律、創科的專家及學者，爭取他們來港。」

另外，中國載人航天工程辦公室已啟動第4批預備航天員選拔工作，並將首次在港澳地區選拔載荷專家。她指香港人可以參與到國家航天計劃中成為航天員不單是港人的榮譽，更是體現國家對香港科研水平的信心，「見到黃偉綸副司長及孫東局長，美芬忍不住給一個Like。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐