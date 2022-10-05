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【返工塞車】有傳紅隧東隧擬加價20元　消息：政府有討論但並非定案

社會 18:05 2022/10/05

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（資料圖片）

有報道指，政府有意上調紅隧東隧繁忙時段收費20元，以平衡車流量。有政府消息人士指，政府未有就三隧分流作出定案。立法會議員陳恒鑌則指，加價20元是政府研究方案之一，但據其了解，政府有其他研究方案，現時仍在討論階段。

陳恒鑌透露，政府有就各個收費調整方案進行研究，例如加價5元、10元、20元等，惟據其了解，相關研究仍在進行中，相信政府現階段未有定案。

他又指，現時三隧繁忙時段車容量都爆滿/近乎爆滿，不論政府採取任何方案均要小心處理，否則「九個蓋冚十個煲」，隨時令三隧同塞。

運輸署回覆查詢指，署方正聆聽各持份者對推行不同時段不同收費的詳細意見，並會在稍後參考持份者意見，及所收集的出行習慣數據制訂具體方案。

運輸署計劃在今年年底就過海隧道費的具體方案諮詢交通事務委員會及公眾，及後會就調整過海隧道的收費方案，連同接收西隧的安排，透過向立法會提交法例修訂予以落實。 

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記者：陳梓蔚

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