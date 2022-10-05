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【世界十大傑青】相達董事長招彥燾當選　笑稱符合太空人要求：但仍有任務在地球完成

社會 18:14 2022/10/05

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中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾入選世界十大傑青。（林宇翔攝）

國際青年商會舉辦的「世界十大傑出青年選舉」今日（5日）公布結果，中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾，成功入選十大。
作為生物科技方面的科學家，招符合國家招募載荷專家的要求，他也表示小時候的夢想便是成為太空人，「不過仍有一些目標想和團隊在地球上做，或者下一屆再報名。」

榮膺世界十大傑出青年，招彥焘說首先要感謝市民，因得到市民數以萬計的投票才成功當選，另外也感謝家人的支持。他指，相信香港一樣可以在世界舞台上做創科，「希望我自己的故事都可以做一個好的舉證。」

招指出，他在2000年前往美國進修，並在那個環境下做出有突破性的研究，機會難得。其後決定回港則是因為當時看到香港發展創科的無限可能性，「我用腳投票，因為相信機遇、相信政策、相信政府，所以可以全力以赴做到最好。」

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他說觀察到香港不少DSE狀元最終選讀醫科，希望可以懸壺濟世，他認為未來年輕人也可以投入創科事業，「一樣可以幫助到其他人。」

國家早前宣布，將要在香港選拔載荷專家上太空。招說，小時候第一個夢想就是成為太空人，當時沒有機會所以「退而求其次」做了科學家。國家在香港選拔太空人的消息一出，他也是十分興奮，對照選拔標準自己也全部符合。不過，他說自己同團隊仍然有一些目標想要在地球上完成，或者下一次再選太空人時，自己再參加。

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記者：袁澍

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