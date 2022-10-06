【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生

▲ 懷孕9個月媽媽，向醫生求助，指每日同老公行房1至3次，擔心會造成子宮收縮。

懷孕禁忌多，不時都有孕婦問「懷孕期間可不可以有性行為？」、「孕期性行為需要戴套避孕嗎？」有準媽媽懷孕9個月仍每天與丈夫在不設防的情況下行房，令她擔心前列腺液在這時期會否造成子宮收縮的風險，以及對生產會否造成什麼影響，她將疑問請教資深婦產科蘇怡寧醫學博士，蘇醫師指前後3個月要小心注意，但如果沒有不舒服不用刻意避免。

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台灣資深婦產科蘇怡寧醫學博士在其facebook專頁，日前分享了一名懷胎9個月的準媽媽的疑問，該準媽媽透露懷孕期間，每天跟老公都有性行為，

跟老公幾乎每天都有性行為1-3次且都內射，不過姿勢都是適合孕婦、過程也不會激烈，想請教現在這個時期繼續內射會對生產造成什麼影響嗎？想知道前列腺液在這時期會不會造成子宮收縮的風險？

蘇醫師強調，行房本來就是一件讓自己快樂的事，不要太激烈沒有不舒服就可以 ，如果擔心可以使用避孕套，這樣可以避免精液物質刺激子宮收縮，至於前三個月和後三個月要比較注意，

沒有不舒服也沒有一定要特別避免，除非你有特殊的醫療原因醫師交代不適合，譬如說；有早產跡象流產病史或是前置胎盤等等，麻煩跟您的產檢醫師確認一下喔！

蘇醫師表示，人生沒有什麼絕對可以或不可以的，人生是自己掌握，不需要別人來幫你下指導下棋。

如果你就是這麼鐵齒這麼相信前列腺素效果這麼棒，那戴個保險套就好，照你說的都9個月了,每天都好幾次會不會不舒服你比我更清楚吧！如果因此讓你搞到壓力很大，那又何必呢！

根據本港衛生署資料，孕婦在懷孕期間可以繼續性生活。只要避免過分劇烈的性交動作以及壓迫孕婦的腹部，性行為並不會影響胎兒。 性交時若下腹出現脹痛不適、陰道流血及穿水等，均屬不正常現象，應立即停止性交行為及盡快見醫生。不過，妊娠36周以後應避免陰道性交行為，以防胎膜早破。

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文章已獲蘇怡寧醫師愛碎念授權轉載

責任編輯︰王明芳