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【娛圈富婆】關之琳過億珠寶慈善拍賣　首度公開51件珍藏：分享愛和善意

娛樂 18:58 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

關之琳將舉行珠寶拍賣。

投資有道的影星關之琳，今日透過拍賣行宣布將把自己悉心蒐羅的珍藏，包括51件來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton和Boghossian等知名珠寶品牌的典雅古董珠寶作拍賣用途，拍品的總低估價超過1億港元，而部分拍賣收益將撥捐慈善用途，

是次拍賣將一一展示鑽石、彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石的璀璨美態，都屬關之琳的珍藏。

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她希望藉拍賣展示熱心公益的精神，表示：「我很高興能與佳士得合作拍賣我的部分珠寶珍藏，與世界各地的珠寶愛好者分享我對珠寶的熱愛。這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。」

她又指：「每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。我誠摯希望我的珍藏可以在此次拍賣中覓得新主，我亦會將拍賣的部分收益捐予慈善機構，向世界分享更多愛與善意。」 

拍賣將於11 月15至28日於中環佳士得及會展舉行預展，28日並作正式拍賣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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