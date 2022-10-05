【香港小姐】麥明詩支持師妹林鈺洧公開性史　 Louisa自爆有拍拖：唔使擔驚受怕

▲ 麥明詩事業和感情都有新發展！

前港姐麥明詩（Louisa）於2015年參加《香港小姐競選》繼而奪冠入行，自參選直至今日，一舉一動仍備受關注！

不過她於2019年底淡出幕前，轉到國際著名顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問，轉型為OL，更與TVB改簽一年一騷的「綠葉約」，專注發展自己的事業。

【香港小姐】麥明詩解釋拒出席港姐決賽原因 十優港姐「脫無」與TVB結束長約

透露與暫時以律師工作為主

近日有指Louisa與無綫正式完約，宣告「脫無」，今日（10月5日）麥明詩出席米線食店活動時透露，上月剛與TVB完約，結束7年賓主關係，更指TVB曾有挽留，但她直言現時重心不在幕前，並表示暫時以律師工作為主，沒有跟其他電視台傾合作，亦希望主力做好事業方面。

談到早前港姐50周年，TVB邀請過去歷屆港姐亮相盛宴，Louisa指無綫也有邀請她，只是她因工作忙碌未能出席，不過她都有看電視直播捧場。

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力撐林鈺洧

對於冠軍林鈺洧被封為「性女港姐」，Louisa力撐對方直接和誠實，又指自己也不保守，更表示現今女性要有轉變：「港姐由80年代到依家2022，應該要有轉變，女性更要勇於做自己，我樂見此事。」

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感情有着落

另外，她自爆現時有穩定男友，並覺得離開娛圈後拍拖不再擔驚受怕，感覺無憂無慮：「以前驚拍拖畀人影到，會有壓力，依家冇咁易影到，冇乜出事。」

不過Louisa指還未見家長，但媽媽有催她早日生仔，非常緊張其感情生活。

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