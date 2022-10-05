【國安教育】教育局與保安局明年再辦國安活動　增寫作比賽撰國安影片書籍觀後感

▲ 早前有學校在「全民國家安全教育日」自行製作國安教育展板。（資料圖片）

教育局和保安局本學年再度合辦「2023年國家安全齊參與」計劃，以提高師生國家安全意識，新增2項活動包括「 國家安全寫作比賽」及「國家安全校園壁報設計比賽」，前者要求學生撰寫指定影片或書籍觀後感。

上學年教育局和保安局首次合辦「國家安全齊參與」計劃，教育局今日（5日）向全港中小學發通函，指首年計劃得到學校支持和鼓勵學生積極參與，兩項重點活動「國家安全網上問答比賽」及「國家安全標語創作及海報設計比賽」均廣受歡迎。為讓國家安全教育繼續植根校園及配合2023年4月15日的「全民國家安全教育日」，本學年教育局和保安局繼續合作舉辦「2023年國家安全齊參與」計劃，讓全港師生共同參與，以提高師生國家安全意識，營造維護國家安全氛圍，加強認識國家《憲法》、《基本法》及國家安全，凝聚維護國家安全的力量。

計劃4項活動將持續整個學年，包括「國家安全標語創作及海報設計比賽」、「國家安全網上問答比賽」、「國家安全寫作比賽」及「國家安全校園壁報設計比賽」。新增活動之一的國家安全寫作比賽，旨在讓學生通過觀看以「國家安全」為主題的影片及閱讀相關書籍，並撰寫感想，從而增強學生對國情的了解及國家安全的認識，以及提升對國家的歸屬感。

比賽將於2023年4月14日截止報名，各組設個人冠亞季、優異獎、積極參與學校獎，以及優秀英語作品獎。指定書籍包括教育局早前派發的內地國情叢書《我的家在中國》，以及內容涉及古代造紙、航天科技等影片。學生可選取其中1項資料為題材撰寫文章，亦可選擇超過一項資料綜合撰寫，並為文章加上題目，作文容包括但不限於：

影片或書籍內容

如何增加自己對維護國家安全的了解

與個人日常生活不同範疇的關係

如何加強自己和同學／青少年對維護國家安全的意識和責任感

局方在通函中提別提醒，參賽作品須確保使用正確的中國版圖，並遵守國徽、區旗、區徽及其設計規定，否則可能會被要求更改設計，或被取消參賽資格。參與學校須確保其參賽作品的資料和內容配合本局課程宗旨和目標，不能違反香港特別行政區法律，並不含淫褻、粗言穢語、暴力、誹謗、危害國家安全等元素，否則將會被取消資格。

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責任編輯：馮琪雅