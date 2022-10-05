【非法禁錮】涉襲擊及非法禁錮14歲女童　10男女被控勒索等罪轉介區院處理

▲ 10名男女涉襲擊及非法禁錮14歲女童，案件將轉介區域法院處理。資料圖片

10名15至21歲男女，涉襲擊1名14歲女童，再禁錮該女童及勒索1萬元。涉案10名青少年被控襲擊致造成身體傷害、非法禁錮、勒索及盜竊共4罪，今（5日）於九龍城裁判法院再訊，,控方申請合併案件及修訂控罪，以轉介至區域法院獲准。裁判官將案件押後10月18日在區域法院答辯，除3名男女續准以1萬至7.5萬元保釋外，其餘被告須還押。

被告為16歲蘇姓女生、呂秉毅（21歲，無業）、17歲黃姓男生、兩名15歲無業女子、16歲曹姓無業女子、朱栢朗（19歲，地盤工人）、16歲甘姓地盤工人）、鄧子祥（20歲，地盤工人）及16歲湯姓女學生。

控方今申請修訂控罪，將5案合併並申請轉介至區域法院答辯，獲裁判官批准。

經修訂的控罪指，10人同被控各1項襲擊致造成身體傷害、非法禁錮罪及勒索罪。控罪指，各被告在2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓外休憩處，襲擊X致造成她的身體受傷害；於或約於同日在土瓜灣，將X非法及損害性地禁錮，並在違反她的意願下將她羈留；被告又於4月18日至30日期間，為使他們自己或另一人獲益，或意圖另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出1萬港元；鄧則於或約於4月18日，在土瓜灣偷竊屬於X的500元。

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記者：陳曉欣