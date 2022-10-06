【秋冬鞋履】2022秋冬韓國女星4個大愛款式　泫雅BLACKPINK穿出靴子熱潮

▲ 韓國女星穿出秋冬靴子熱潮！

秋冬是靴子的季節，相信每位女生家中總有一兩對看門口。說到這個禦寒恩物，既能有保暖作用，對時尚愛好者更是最佳搭配衣服的良物，為整個型格造型畫龍點睛。今個秋冬經典圓頭再次凱旋回歸之外，寬鬆設計的靴子也十分受韓國女星歡迎。

圓頭

圓頭設計是經典之最，集結溫柔可愛與中性型格。今年圓頭靴子熱潮凱旋回歸，代替了去年流行的方頭潮流。

有「性感小野馬」之稱的泫雅向來是靴子迷，尤其大愛既搖滾又富gothic感的綁帶款式，就是外界形容的「泫雅風」之一。

▲ LV BEAUBOURG ANKLE BOOT $13,600

寬鬆

寬鬆設計成為近年靴子趨勢，剪裁輪廓富跳脫感，過往幾年深受女生歡迎的貼身過膝長度已經過時，寬鬆剪裁才是2022秋冬王道！

不過此款絕對蝦人著，稍為個子不太高的女生，穿起來也會被顯得腿短。所以大家可以效法韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie，以迷你裙或熱褲配搭，看起來可以營造長腿的視覺。

▲ BLACKPINK成員Jennie穿上寬鬆剪裁靴子。（Instagram圖片）

尖頭

尖頭靴子也是經典款式之一，形態極具時尚感，能讓穿靴者看起來更顯瘦更高䠷。

向來是潮流指標的韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，已率先穿著其代言的CELINE VERNEUIL小牛皮短馬靴，招牌金髮all black造型搭配下，容許小編嗌一聲「屈機」！

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厚底

可能有女生會認為粗跟厚底款式較霸氣，但這款靴子總屬於某類型女生。最近不少韓國女團穿上厚底靴子，如BLACKPINK的預告歌曲《Pink Venom》的海報中，Jisoo穿上過膝厚底長靴，配上絲綢亮面熱褲造型，嬌俏又型格。

▲ SAINT LAURENT CHERRY滑面皮革綁帶厚底短靴 $12,950

同場加映更多泫雅穿搭造型：

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責任編緝：馮雪怡

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