  • 29°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 20:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餅店欠薪】凱施餅店欠薪後被揭拖欠強積金供款　8月拖欠76萬元供款涉約580名員工

社會 19:31 2022/10/05

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

凱施餅店爆出欠薪後，再被揭拖欠強積金供款。（網上圖片）

凱施餅店爆出欠薪後，再被揭拖欠強積金供款。積金局指，據其調查資料顯示，凱施餅店拖欠今年8月的強積金供款，供款共約76萬元，涉及約580名員工；8月份前也有零星的拖欠強積金供款情況，涉約1萬元，局方將代受影響僱員追討有關拖欠供款。如凱施餅店在供款日前未作出9月份供款，局方也會採取追討行動。

積金局指，因應有關凱施餅店懷疑拖欠薪金的報道，局方主動聯絡工聯會酒店及餐飲從業員協會瞭解情況。據其調查資料顯示，凱施餅店在8月份的供款期（供款日為9月13日）拖欠強積金供款共約76萬元，涉及約580名員工。而8月份之前的供款期，該餅店也有零星的拖欠強積金供款情況，涉及約1萬元。

積金局續指，早前在受託人報告中得悉凱施餅店未有作出2022年8月的強積金供款時，已立即聯絡僱主要求補交欠款。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如凱施餅店在供款日前未作出9月份供款，局方也會採取追討行動。

積金局呼籲，如凱施餅店僱員懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電29180102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與局方聯絡。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：江麗盈

相關文章

【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件
16:33 2022/09/19
【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件
【不用執笠】豪華餅店獲接手翻新後將原址重開　白武士竟是他
11:19 2022/09/29
【不用執笠】豪華餅店獲接手翻新後將原址重開　白武士竟是他
【不用執笠】豪華餅店明原址照結業　明年更名為「香港豪華餅家1977」重新開業
09:19 2022/09/30
【不用執笠】豪華餅店明原址照結業　明年更名為「香港豪華餅家1977」重新開業
【執笠】西式糕餅店crostini全線結業　飲食業職工總會收30名員工求助
14:17 2022/09/14
【執笠】西式糕餅店crostini全線結業　飲食業職工總會收30名員工求助
【Crostini欠租】已結業連鎖餅店Crostini兩分店被指欠租　港鐵入稟追逾162萬元
11:34 2022/09/23
【Crostini欠租】已結業連鎖餅店Crostini兩分店被指欠租　港鐵入稟追逾162萬元
【餅店欠薪】凱施餅店爆欠薪兩成多員工受影響　工會促本周發放薪金
今日 16:02
【餅店欠薪】凱施餅店爆欠薪兩成多員工受影響　工會促本周發放薪金

你可能感興趣

【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件
16:33 2022/09/19
【網絡熱話】九龍城48年老字號豪華餅店將結業　周潤發撑足40年蛋撻高峰期曾日售3,000件
【不用執笠】豪華餅店獲接手翻新後將原址重開　白武士竟是他
11:19 2022/09/29
【不用執笠】豪華餅店獲接手翻新後將原址重開　白武士竟是他
【不用執笠】豪華餅店明原址照結業　明年更名為「香港豪華餅家1977」重新開業
09:19 2022/09/30
【不用執笠】豪華餅店明原址照結業　明年更名為「香港豪華餅家1977」重新開業
疫情 工聯會 強積金 勞工法例 餐飲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
今日 13:33
【癌症殺手】27歲女日放屁20次揭患末期大腸癌　醫生：兩種屁味是危險訊號
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
今日 12:05
【偷食疑雲】林正峰否認偷食「繼母」暗示被陷害　劉溫馨上載相片為證隔空反擊
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚
17:51 2022/10/04
【未成年女友】34歲男星與14歲少女拍拖　堅稱獲家長同意待中學畢業結婚