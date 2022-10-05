【餅店欠薪】凱施餅店欠薪後被揭拖欠強積金供款　8月拖欠76萬元供款涉約580名員工

▲ 凱施餅店爆出欠薪後，再被揭拖欠強積金供款。（網上圖片）

凱施餅店爆出欠薪後，再被揭拖欠強積金供款。積金局指，據其調查資料顯示，凱施餅店拖欠今年8月的強積金供款，供款共約76萬元，涉及約580名員工；8月份前也有零星的拖欠強積金供款情況，涉約1萬元，局方將代受影響僱員追討有關拖欠供款。如凱施餅店在供款日前未作出9月份供款，局方也會採取追討行動。

積金局指，因應有關凱施餅店懷疑拖欠薪金的報道，局方主動聯絡工聯會酒店及餐飲從業員協會瞭解情況。據其調查資料顯示，凱施餅店在8月份的供款期（供款日為9月13日）拖欠強積金供款共約76萬元，涉及約580名員工。而8月份之前的供款期，該餅店也有零星的拖欠強積金供款情況，涉及約1萬元。

積金局續指，早前在受託人報告中得悉凱施餅店未有作出2022年8月的強積金供款時，已立即聯絡僱主要求補交欠款。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如凱施餅店在供款日前未作出9月份供款，局方也會採取追討行動。

積金局呼籲，如凱施餅店僱員懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即致電29180102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）與局方聯絡。

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記者：江麗盈