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【親子好去處】西環全新Sooper Yoo室內遊樂埸　 8大必玩區推介繩網陣+小型賽車

親子好去處 15:58 2022/10/06

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

西環全新Sooper Yoo室內遊樂埸佔地1萬呎，場內分成8大玩樂區。

港島西小朋友福音！位於堅尼地城西寶城的全新室內遊樂埸Sooper Yoo於上月尾正式開業，佔地超過10,000呎，是結合互動技術、體能訓練的遊樂場，當中劃分為8大遊戲區，最觸目當然是巨型繩網陣及迷你賽車，一場2小時的門票絕對夠小朋友放電！

最新影片推介︰

8大遊戲區介紹

Scramble Course 巨型繩網陣

Scramble Course巨型繩網陣是重點遊樂設施。（有關機構提供）

沒有孩子可以抗拒冒險和探索！在Scramble Course巨型繩網陣內，有不同類型的障礙物、遊樂場滑梯、海棉球玩具槍、鞦韆等……小朋友要敏捷地以超高速度和平衡力，去完成融合奧運項目的多層障礙迷宮。

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Formula Yoo Sooper Loop 迷你賽車

這場比賽正在招募4名挑戰者，挑戰他們腿部的爆發力！為了控制在賽道上的迷你賽車，孩子們需要騎在「自行車」上踩動腳踏，踩得愈快，賽道上的迷你賽車就可以更快地飛馳。喜歡運動的孩子千萬不要錯過這個遊戲。

Sooper Kix 足球比賽

這個足球比賽由三種模式組成，需要孩子們運球和射門，這遊戲模式旨在訓練孩子們的身心協調能力。足球從此不再局限於戶外活動！

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Digi-Decks 桌上遊戲

這款可觸摸書桌上將8款智力遊戲數碼化，旨在培養孩子在幾秒鐘內分析和控制自己身體協調。孩子們需要點擊正確的答案、序列或給出正確的命令才能贏得遊戲。無論是個人戰還是團體合作對戰，這些小遊戲可讓小朋友動動腦筋。

YooZoo Racer 動物賽跑

優秀的跑步者應該來這裡挑戰與動物賽跑。每位挑戰者有機會揀選與一種動物比賽，你認為你能超越獵豹嗎？準備好，出發！

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Sooper Slap 拍打瓷磚遊戲

幾行幾列會發光的瓷磚出現在孩子面前，他們需要鬥快發現並拍打亮著燈的瓷磚。眼明手快的孩子一定能贏得這場比賽！

VR Cave 虛擬遊戲

毋須戴上VR眼鏡，即可進入虛擬世界，拍打牆上飛快移動的物件獲取分數。

小朋友可以嘗試在綠幕前主持節目。（有關機構提供）

Now Virtual Studio 小主播體驗

孩子想成為電視主持人或主播？在這個虛擬演播室中，孩子們有機會在綠幕前主持電視節目，看看他們身後套用上不同虛擬背景的神奇效果。此外，家長還可以錄製孩子的「小主播」視頻，記錄珍貴而神奇的時刻！如果想參加Now Virtual Studio，需要提前預約生日派對才能加購。詳情【按此】

玩到累了，一家大細可在場內的Cafe休息，還可以食雪糕，有得玩有得食！

Sooper Yoo佔地超過10,000呎。（有關機構提供）

Sooper Yoo室內遊樂埸

開放時間：星期一至日10:00-19:30
每節開放時間：10:00、12:30、15:00、17:30（每節2小時）
地址：香港堅尼地城西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

價目表：

單場門票（2小時為一節） 星期一至五 星期六、日及公眾假期
小童門票（4歲或以上）
*包括一張免費成人陪同門票		 $250  $320
成人陪同票（18歲或以上） $80 $80
Sooper Yoo 防滑襪 $30  $30 

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責任編輯︰林綺玲

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