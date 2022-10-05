【港產太空人】港府明起啟動載荷專家初選招募　有大學形容校內學者反應熱烈

▲ 財政司副司長黃偉綸近日邀請多間本地大學、數碼港及科技園公司等代表出席選拔簡介會。（黃偉綸Facebook）

國家首度在港澳地區選拔「載荷專家」，「港產太空人」有望誕生。港府初選程序將於明日（6日）啟動，招募期至本月27日結束，至於進一步選拔則會由內地方面進行，目標從全國挑選2名載荷專家。本港11間大學均是招募對象，多間大學均表示支持計劃，有大學形容校內學者反應熱烈，亦有大學會先行進行內部遴選再向政府作推薦，暫未公布具體人數。

曾支援國家航天任務的理工大學表示，欣悉國家宣布在香港選拔載荷專家，體現對本港廣大科研人員的信任和肯定，亦是對有志投身科研的香港年輕人一大鼓舞，校方透露自選拔消息公布以來，校內學者反應熱烈，當中不乏符合條件的研究助理教授和博士後研究人員。理大會全力配合政府選拔工作，鼓勵有志為國家載人航天事業作出貢獻的優秀青年學者參與，並舉薦有力人選，同時繼續加強不同領域科研，積極參與國家航天任務，為國家航天科技事業發展作出新貢獻。

都會大學表示，將積極支持有關計劃，合資格申請人將可透過自薦或推薦的方式，經內部遴選後推薦參與政府初選招募。都大科技學院院長王富利說，國家首次在香港選拔載荷專家，極具歷史性意義，相信能鼓勵香港年輕人在科研路上追夢。

科大稱，仍在了解相關選拔工作的具體細節，如有需要會全力配合特區政府的初選工作，期望選拔有助推動香港航天領域的研究工作。城市大學亦說會研究有關項目詳情。教育大學將積極在校內推廣計畫，並會向教研人員發放最新資訊，鼓勵他們開闊眼界，貢獻國家。

浸會大學則會鼓勵和支持校內有興趣並符合資格的科研人員參與選拔，並對國家在港選拔載荷專家參與航天工程感到欣喜，形容是國家對香港科學界的實力，以及長期以來在高端科研領域貢獻的肯定。

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記者：黃悅晴