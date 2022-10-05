【免針紙案】湯家驊：法例明顯假設醫衛局局長有權　相關行政權力行使十分常見

▲ 資深大律師兼行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

立法會選委界議員江玉歡早前批評政府廢除2萬多張「免針紙」手段專橫，直指第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》下，並無賦予政府相關權力。行政會議成員湯家驊今日在社交平台隔空反駁，指法例明顯假設局長有權決定某豁免證明書是否符合「指明醫學豁免證明書」之法定條件。

江玉歡早前直指醫務衛生局局長盧寵茂以「合理懷疑」作為理由，一併廢除二萬多張證明書令人嘩然，反問「如今是誰壞了法治？」。身兼資深大律師的湯家驊則引用條文稱，相關行政權力之行使十分常見，直言假若局長錯誤行使此權力，正常處理方法是由受影響者提出司法覆核，經法庭裁決局長有否越權，此處理方法在普通法地域中行之有效，不但不損法治，相反實乃彰顯法治之鐵證。

湯家驊指出，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第17條，訂明「指明醫學豁免證明書」必須符合某些條件，包括「有註冊醫生的意見，指出該人經臨牀評估為不論何種類型的指明疫苗均不適宜接種」，相關條文並非刑事罪行條文，法例明顯假設局長有權決定某豁免證明書是否符合「指明醫學豁免證明書」之法定條件，從而決定持有該證明書人仕可否進入表列處所。

他又表示，在疫情嚴峻下，要求局長檢視每張證明書才決定應否容許持有人進入表列處所不但強人所難，更有置公眾健康安危於不顧之嫌，認為「沒有公開質疑局長破壞法治之必要」。湯家驊續稱，真理愈辯愈明，在重要社會議題上有不同意見是好事，「但希望大家不要輕易跳到法治受損之層面」。

江玉歡晚上再於社交平台發文，坦言專頁出現不少非理性的留言，而她作為律師和立法會議員，用中立公正及理性態度去看一條法例，和要求官員以理解釋是應有職責，對於那些「政治化的抹黑」，她個人並沒有放在心上。

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記者：陳葆琳