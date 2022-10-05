【新冠口服藥】大學研究指服藥後死亡風險降逾7成　每使用輝瑞藥可降約4.3萬醫療成本

▲ 大學研究指服藥後死亡風險降逾7成，每使用輝瑞藥可降約4.3萬醫療成本

本港自第5波疫情起向新冠患者處方兩款口服抗病毒藥。中大醫學院及港大醫學院研究團隊發現，使用其中任何一款新冠口服藥的住院病人，較沒有使用口服藥的病人死亡風險降低76%；門診病人經急症室入院次數亦減少88%。團隊另發現相比一般治療方法，每使用輝瑞口服藥救一人性命，可降低醫療成本約4.3萬港元。團隊建議設立分流系統，把病情屬輕微至中度的病人迅速轉介至指定診所或私家醫生，以及時處方抗病毒藥物，令口服藥發揮最大功效。



中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院聯同港大醫學院急症醫學系團隊，分析了本港今年2月至3月期間（第五波高峰）54,355名到指定診所求醫或於公立醫院留醫的新冠患者數據，包括60歲或以上的患者，以及60歲以下患有一種或以上長期病患的病人，當中兩成病人獲處方新冠口服藥。



團隊發現，獲處方帕昔洛韋或莫努匹韋，即默沙東口服藥Molnupiravir的住院患者，死亡風險較一般治療降低76%，當中單一使用帕昔洛韋的可降低死亡風險90%，而單一使用莫努匹韋的病人死亡風險則下降69%。



到指定診所求醫的病人中，獲處方其中任何一種口服藥的病人，28天內入院的風險降低88%，當中以單一使用帕昔洛韋降低入院率的效果較明顯，達到63%，而莫努匹韋則可降低28%入院率。獲處方其中任何一種新冠口服藥物的住院病人，28天內經急症室再入院率減少21%，帕昔洛韋成效同樣較顯著，達到53%；莫努匹韋則減少29%。



研究團隊亦比較了使用口服藥與一般治療的醫療成本，計算出每避免一宗死亡個案所花費的成本。以住院病人為例，如處方帕昔洛韋，每救一人性命的醫療成本比一般治療節省 43,194港元（約5,503美元），而莫努匹韋則較一般多20,637 港元（約2,629美元）。



研究團隊指出，雖然處方帕昔洛韋能更有效降低死亡風險和入院率，但容易與其他藥物產生相互影響，不適合正在服用薄血藥或抗生素等藥物的病人；而莫努匹韋與其他藥物互相影響的機會較低。



中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃麗儀指出，為了維持醫療系統的如常運作，團隊建議設立分流系統，把病情屬輕微至中度的病人迅速轉介至指定診所或私家醫生，以及時處方抗病毒藥物，令口服藥發揮最大功效。



港大醫學院急症醫學系系主任譚偉恩補充，是次研究是探討兩款口服新冠抗病毒藥物與減低死亡風險及醫療成本的關聯性，而非因果關係。由於結果需待進一步的臨床驗證，有關數據可小心地使用，作為制定短期臨時措施的指引。



研究結果已刊登於刺針醫學期刊《The Lancet Regional Health – Western Pacific》。

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記者：鄧凱文