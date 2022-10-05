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【免針紙案】陳國基：調查及法律程序正全速進行　「免針紙」無效絕對「合情合理」

政治 21:59 2022/10/05

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政務司司長陳國基。（資料圖片）

警方早前以涉嫌濫發「免針紙」拘捕7名私家醫生，政府及後宣布涉案醫生簽發兩萬多張「免針紙」無效，有議員批評做法「專橫」。政務司司長陳國基今日晚上（5日）在社交平台撰文，指相關調查及法律程序正全速進行，強調有關安排絕對是「合情合理」。

陳國基指，有關醫生在數月內共簽發兩萬多張「免針紙」，約佔所有現時有效的醫學豁免證明書超過一半，令各界嘩然；多個醫生和醫學團體亦發表聯合聲明強烈譴責濫發行為，並對有指醫生牽涉在內而深感不安及關注。 

陳國基表示，「疫苗通行證」是對抗新冠疫情、保障公共衞生的重要工具，容許濫發的「免針紙」繼續用作「疫苗通行證」，會影響公共衞生及巿民健康。他說，市民若領有未經恰當診症作出臨牀評估而簽發的「免針紙」，因而錯誤延遲接種疫苗，將面對感染新冠病毒後患上重症甚至死亡的風險，公營醫療系統亦將承受這些個案帶來不必要的壓力。

政府早前已宣布不再接納有關醫生過去發出的「免針紙」，並宣布為期兩周的過渡寬限至10月11日。陳國基指，鑑於上述寬限期即將屆滿，政府呼籲相關市民應盡快諮詢其他醫生的專業意見，以評估身體狀況是否適合接種疫苗，醫管局亦已經提供渠道供這些市民接受評估。

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記者：陳葆琳

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