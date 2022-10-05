【香港故宮】全新特別展覽11月登場　展出120件列支敦士登王室收藏

▲ The Liechtenstein Garden Palace 列支敦士登花園宮。© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz– Vienna

列支敦士登王室為歐洲歷史最悠久的貴族家族之一。在過去四百多年中，歷代親王收藏了眾多的藝術品，令列支敦士登王室收藏成爲當今世界最大規模、最重要的藝術收藏之一。

香港故宮文化博物館將於11月9日起，舉辦「藝苑尋珍 — 列支敦士登王室收藏名品」展覽，精選120件珍品，以嶄新視角展示列支敦士登王室的藝術收藏史。

當中最為矚目的展品包括巴洛克時期的歐洲藝術巨匠魯本斯（1577 – 1640）和凡．戴克（1599 – 1641）的經典傑作，以及一系列油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等。展期由2022年11月9日至2023年2月20日。

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透過這些精美絕倫的藝術傑作，觀眾一方面可了解列支敦士登親王對藝術的熱愛以及收藏喜好，亦可探尋中國與歐洲過去幾個世紀以來在藝術和建築領域的交流。

展覽按主題分為八個部分，以嶄新視角展示列支敦士登王室的藝術收藏史，重點介紹為列支敦士登王室收藏作出重要貢獻的五位親王。當中每一位親王對藝術十分熱愛，具有自己獨特的收藏喜好與收藏方法。

17世紀，卡爾一世親王（Prince Karl I）開始有系統地收藏藝術品；

約翰．亞當．安德烈亞斯一世親王（Prince Johann Adam Andreas I）收藏了大量魯本斯與凡．戴克兩位大師的名作；

18世紀，約瑟夫．文澤爾一世親王（Prince Joseph Wenzel I）增加了收藏的種類與數量，令收藏更為多元化；

19世紀，阿洛伊斯二世親王（Prince Alois II）委託製作了比德邁時期風格的重要藝術品。

現任親王漢斯．亞當二世（Prince Hans-Adam II）傳承家族傳統，不斷豐富前任親王建立的收藏，同時推動藝術品的保護與修復。

觀眾可從親王收藏的中國陶瓷和他們委託建造的園林中，欣賞到中國藝術與文化對歐洲裝飾藝術和建築的影響。



11月份的門票將於10月11日（二）上午10時起發售及預約，市民可經香港故宮網站、西九文化區網站或手機應用程式，以及Klook、香港中國旅行社、飛豬旅行及購票通購票。

「藝苑尋珍 — 列支敦士登王室收藏名品」展覽由香港故宮與維也納瓦杜茨—列支敦士登王室收藏合辦，LGT皇家銀行私人銀行為主要贊助機構。

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責任編輯 李志強