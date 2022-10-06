【除夕倒數搞得成？】旅發局復辦大型盛事　機管局50萬張免費機票料明年推出

▲ 旅發局期望今年可以舉辦到除夕跨年倒數活動。（旅發局圖片）

全球各國相繼開關，恢復旅客往來。旅發局總幹事程鼎一表示，本港近年有全新景點落成，將會重點向全球推廣；而大型盛事活動亦有望「鬆綁」，希望可以辦到除夕跨年倒數活動，但不會有演唱會。至於機管局送出50萬張免費機票，旅發局料大部分會分配給海外旅客，估計在明年復常穩定後推出，旅發局會配合在海外宣傳，吸引旅客訪港；而市民期待的機票大抽獎，料只有小部分供港人外遊。

本港上周一（9月26日）起實施入境檢疫「0+3」，香港旅發局總幹事程鼎一昨表示，隨著復常之路，盛事活動亦有望復辦，將有美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮等。至於曾經停辦2年的旅發局除夕倒數，去年在西九文化區復辦，並舉行跨年倒數演唱會，請來MIRROR及港樂等演出。至於今年是否有望再辦除夕倒數，程鼎一說「希望可以辦到」，但不會有演唱會。

他說，在港府公布進一步放寬入境檢疫至0+0後，旅發局就可同步啟動3至4個月全球推廣攻勢，斥資超過1億元，網羅明星、名人、商界及旅遊業界人士，向全球旅客推廣香港全新體驗。

程鼎一表示，會優先向商務客推廣，料他們率先重回香港。旅發局初期會邀請全球逾500個業界、旅遊媒體、各國KOL來港，親身感受至新至潮的香港景點，透過他們的龐大網絡，向全球展示香港依然精彩的魅力。

旅發局會推介本港的全新景點及大型盛事，包括香港故宮博物館、M+博物館、海洋公園水上樂園、迪士尼晚間煙火滙演等等，還有很多新酒店和美食。旅發局亦同時會爭取多個會展及獎勵旅遊活動來港舉辦。

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鄰近城市競爭激烈，旅發局與航空公司、旅行社、酒店、景點等推出全方位優惠，主動出擊吸引旅客來港；初期吸客焦點放在東南亞、東北亞市場，程鼎一相信短途客較容易選擇香港作為目的地。

對於機管局將送出50萬張免費機票吸引旅客，程鼎一說，推廣由機管局及多間航空公司合作，分配地區及數量都由相關持分者決定。據他了解，免費機票大多數分配給海外旅客，小部分供港人外遊，有關安排有待相關機構及公司宣布，旅發局只負責海外宣傳免費機票，他估計明年初，待復常步伐穩定才會推出。

程鼎一又提到，客運航班運力不足、環球經濟環境欠佳、鄰近地區競爭激烈及港元強勢，本港或要在0+0後數月才開始有休閒旅客來港，難以出現「V型反彈」，旅遊業復甦仍需時恢復。

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責任編輯：吳雋妍