【港區國安法】CECC報告指國安法破壞自由制度　港府發聲明批偏頗

▲ 港府發聲明指,CECC報告對於香港特區維護國家安全的工作的評論完全偏頗。(資料圖片)

美國國會及行政當局中國委員會發表報告,描述《港區國安法》對本港自由制度的影響。港府今日(5日)發聲明表示強烈反對,形容報告是「誤導性」及對於香港特區維護國家安全的工作的評論「完全偏頗」。

港府聲明表示,危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果,必須採取措施防範和制止。香港執法部門根據證據、嚴格依照法律,以及就有關人士或單位的行為而採取執法行動,與其背景無關,稱倡議某界別或背景的人士可以凌駕於法律之上,是違反法治精神的說法。

港府強調,《港區國安法》並非旨在防範、制止和懲治與其他國家、地區或相關國際組織的正常交流,又指結社自由在香港特區受《基本法》保障。然而,儘管結社自由(如同其他權利和自由)應被尊重和保障,但有關的自由並非絕對,而是可以基於法律規定及為有需要保障國家安全或公共秩序等合法目的予以限制。

聲明又提及,縱使一些組織或許自行決定解散,但有關部門亦可根據相關法律規定解散某些組織,以減低有關組織可能帶來的危害國家安全風險。此等行動定當嚴格按照法律規定進行。

美國國會及行政當局中國委員會日前發表名為「香港的公民社會:從開放城市到恐懼城市」(Hong Kong’s Civil Society: From an Open City to a City of Fear)的報告,收錄42名香港公民組織及立法會議員的訪談摘要,指香港社會的自由制度遭《港區國安法》破壞。

責任編輯:陳葆琳