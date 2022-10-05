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【數碼未來】ACCA首邀澳洲新加坡等地大學生與港生比拼　為宣明會制定籌款策略

社會 22:42 2022/10/05

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新一屆「ACCA商業策劃大比拼」獲香港世界宣明會擔任案例夥伴。（資料圖片）

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會主辦2022至23年度「ACCA商業策劃大比拼」，以「迎接數碼未來：以變革創新願景創造更好明天為主題，邀請來自香港、澳門、澳洲、新西蘭、新加坡和越南的全日制大學生及大專生參加，為擔任比賽案例夥伴的香港世界宣明會，制定籌款策略，勝出隊伍將可獲10,000元獎金。

比賽截止報名日期為10月12日，決賽於明年1月舉行，期間ACCA資深會員將擔任晉身20強隊伍導師，為學生構思案例提供指導及分享經驗。

每隊參賽學生須來自同一院校，以3至4人一隊，組成商業顧問團隊，為香港世界宣明會選定工作範疇，設計活動／項目／產品，以提高公眾對慈善發展的認識，並制定籌款策略，支持機構的可持續性及提高捐贈者的參與度。

勝出隊伍將獲10,000元獎金，及區塊鏈證書和數字徽章，在社交平台上建立個人品牌。今年比賽首次邀請澳洲、新西蘭、新加坡和越南學生參加，從而促進區內學生交流。

ACCA自2007年起舉辦「ACCA商業策劃大比拼」，並連續9年獲香港社會服務聯會（社聯）支持成為合作機構。比賽目的是鼓勵未來領袖建立明確願景和目標，透過分析日常生活中可持續發展的真實例子，運用創新思維和數碼能力，釋放數碼技術的潛力，以幫助現實世界中有需要人士。

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責任編輯：馮琪雅

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