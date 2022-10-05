【強制檢測】66幢大廈納強檢　何文田天鑄、北角柏蔚山、尖沙咀擎天半島、將軍澳都會駅、維景灣畔上榜

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66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（5日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（6至7日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

半山區柏道4號寶威閣 B座

半山區西摩道3號輝煌豪園

上環東輝花園康寧樓

銅鑼灣華倫街23號尚巒

北角柏蔚山3座

鰂魚涌太古城春櫻閣

筲箕灣東駿苑金駿閣

筲箕灣東旭苑東曉閣

柴灣峰霞道8號景翠苑

柴灣小西灣邨瑞喜樓

柴灣康翠臺4座

柴灣康翠臺5座

柴灣富怡花園5座

赤柱龍德苑怡德閣

鴨脷洲悅海華庭3座

鴨脷洲海怡半島怡美閣

將軍澳都會駅2座

將軍澳維景灣畔1座

將軍澳廣明苑廣賢閣

將軍澳富麗花園2座

將軍澳寶盈花園2座

西貢西貢苑E座

藍田康田苑裕康閣

觀塘祥和苑和健閣

秀茂坪曉麗苑曉星閣

牛池灣彩虹邨綠晶樓

慈雲山慈樂邨樂安樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

九龍塘雅士花園3座

土瓜灣欣榮花園5座

土瓜灣落山道96號僑發大廈

土瓜灣翔龍灣2座

大角咀柏景灣8座

大角咀君滙港6座

尖沙咀擎天半島5座

大圍豐盛苑富盛閣

沙田水泉澳邨山泉樓

沙田崗背街 9-11號全輝中心B座

沙田沙田圍路1-7號勵城花園

沙田愉翠苑愉居閣

沙田新田圍邨盛圍樓

馬鞍山海典灣1座

大埔新峰花園8座

大埔富亨邨亨泰樓

大埔美豐花園A座

葵涌葵涌邨百葵樓

葵涌祖堯邨啟敬樓

青衣長康邨康豐樓

青衣美景花園8座

荃灣愉景新城7座

荃灣東亞花園長發樓

荃灣富麗花園昌貴閣

屯門豐景園4座

屯門新屯門中心3座

屯門翠濤居1座

屯門景峰豪庭1座

屯門青棉徑2號菁雋

天水圍天耀一邨耀興樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

天水圍天頌苑頌映閣

天水圍天盛苑盛譽閣

天水圍天恒邨恒俊樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

何文田天鑄 6 座

荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號

荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號

天水圍天恩邨恩穗樓

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責任編輯：黃小冰