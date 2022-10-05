【強制檢測】66幢大廈納強檢 何文田天鑄、北角柏蔚山、尖沙咀擎天半島、將軍澳都會駅、維景灣畔上榜
社會 22:57 2022/10/05
66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（5日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（6至7日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 半山區柏道4號寶威閣 B座
- 半山區西摩道3號輝煌豪園
- 上環東輝花園康寧樓
- 銅鑼灣華倫街23號尚巒
- 北角柏蔚山3座
- 鰂魚涌太古城春櫻閣
- 筲箕灣東駿苑金駿閣
- 筲箕灣東旭苑東曉閣
- 柴灣峰霞道8號景翠苑
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 柴灣康翠臺4座
- 柴灣康翠臺5座
- 柴灣富怡花園5座
- 赤柱龍德苑怡德閣
- 鴨脷洲悅海華庭3座
- 鴨脷洲海怡半島怡美閣
- 將軍澳都會駅2座
- 將軍澳維景灣畔1座
- 將軍澳廣明苑廣賢閣
- 將軍澳富麗花園2座
- 將軍澳寶盈花園2座
- 西貢西貢苑E座
- 藍田康田苑裕康閣
- 觀塘祥和苑和健閣
- 秀茂坪曉麗苑曉星閣
- 牛池灣彩虹邨綠晶樓
- 慈雲山慈樂邨樂安樓
- 黃大仙天馬苑駿昇閣
- 九龍塘雅士花園3座
- 土瓜灣欣榮花園5座
- 土瓜灣落山道96號僑發大廈
- 土瓜灣翔龍灣2座
- 大角咀柏景灣8座
- 大角咀君滙港6座
- 尖沙咀擎天半島5座
- 大圍豐盛苑富盛閣
- 沙田水泉澳邨山泉樓
- 沙田崗背街 9-11號全輝中心B座
- 沙田沙田圍路1-7號勵城花園
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 沙田新田圍邨盛圍樓
- 馬鞍山海典灣1座
- 大埔新峰花園8座
- 大埔富亨邨亨泰樓
- 大埔美豐花園A座
- 葵涌葵涌邨百葵樓
- 葵涌祖堯邨啟敬樓
- 青衣長康邨康豐樓
- 青衣美景花園8座
- 荃灣愉景新城7座
- 荃灣東亞花園長發樓
- 荃灣富麗花園昌貴閣
- 屯門豐景園4座
- 屯門新屯門中心3座
- 屯門翠濤居1座
- 屯門景峰豪庭1座
- 屯門青棉徑2號菁雋
- 天水圍天耀一邨耀興樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居1座
- 天水圍天頌苑頌映閣
- 天水圍天盛苑盛譽閣
- 天水圍天恒邨恒俊樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 何文田天鑄 6 座
- 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號
- 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號
- 天水圍天恩邨恩穗樓
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責任編輯：黃小冰