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【強制檢測】66幢大廈納強檢　將軍澳都會駅、維景灣畔及尖沙咀擎天半島等上榜

社會 22:57 2022/10/05

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（5日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（6至7日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 天水圍天耀一邨耀興樓
  • 將軍澳都會駅2座
  • 柴灣峰霞道8號景翠苑
  • 大埔新峰花園8座
  • 半山區柏道4號寶威閣 B座
  • 觀塘祥和苑和健閣
  • 尖沙咀擎天半島5座
  • 秀茂坪曉麗苑曉星閣
  • 牛池灣彩虹邨綠晶樓
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 葵涌葵涌邨百葵樓
  • 赤柱龍德苑怡德閣
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 葵涌祖堯邨啟敬樓
  • 筲箕灣東駿苑金駿閣
  • 將軍澳廣明苑廣賢閣
  • 青衣長康邨康豐樓
  • 柴灣小西灣邨瑞喜樓
  • 沙田水泉澳邨山泉樓
  • 大埔富亨邨亨泰樓
  • 沙田崗背街 9-11號全輝中心B座
  • 銅鑼灣華倫街23號尚巒
  • 屯門豐景園4座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居1座
  • 荃灣愉景新城7座
  • 柴灣康翠臺5座
  • 屯門新屯門中心3座
  • 天水圍天頌苑頌映閣
  • 天水圍天盛苑盛譽閣
  • 筲箕灣東旭苑東曉閣
  • 將軍澳維景灣畔1座
  • 大角咀柏景灣8座
  • 西貢西貢苑E座
  • 屯門翠濤居1座
  • 九龍塘雅士花園3座
  • 上環東輝花園康寧樓
  • 沙田沙田圍路1-7號勵城花園
  • 大埔美豐花園A座
  • 荃灣東亞花園長發樓
  • 半山區西摩道3號輝煌豪園
  • 荃灣富麗花園昌貴閣
  • 土瓜灣欣榮花園5座
  • 屯門景峰豪庭1座
  • 北角柏蔚山3座
  • 青衣美景花園8座
  • 馬鞍山海典灣1座
  • 鰂魚涌太古城春櫻閣
  • 藍田康田苑裕康閣
  • 屯門青棉徑2號菁雋
  • 柴灣康翠臺4座
  • 沙田愉翠苑愉居閣
  • 將軍澳富麗花園2座
  • 鴨脷洲悅海華庭3座
  • 大角咀君滙港6座
  • 土瓜灣落山道96號僑發大廈
  • 土瓜灣翔龍灣2座
  • 鴨脷洲海怡半島怡美閣
  • 柴灣富怡花園5座
  • 天水圍天恒邨恒俊樓
  • 將軍澳寶盈花園2座
  • 慈雲山慈樂邨樂安樓
  • 沙田新田圍邨盛圍樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 何文田天鑄 6 座
  • 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號
  • 荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號
  • 天水圍天恩邨恩穗樓

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責任編輯：黃小冰

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