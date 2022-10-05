【強制檢測】66幢大廈納強檢　將軍澳都會駅、維景灣畔及尖沙咀擎天半島等上榜

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66個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，今日（5日）被政府納入強檢名單。於指定期間曾身處有關地方的人士，須於明日至後日（6至7日）期間進行病毒檢測。詳細檢測公告即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

天水圍天耀一邨耀興樓

將軍澳都會駅2座

柴灣峰霞道8號景翠苑

大埔新峰花園8座

半山區柏道4號寶威閣 B座

觀塘祥和苑和健閣

尖沙咀擎天半島5座

秀茂坪曉麗苑曉星閣

牛池灣彩虹邨綠晶樓

大圍豐盛苑富盛閣

葵涌葵涌邨百葵樓

赤柱龍德苑怡德閣

黃大仙天馬苑駿昇閣

葵涌祖堯邨啟敬樓

筲箕灣東駿苑金駿閣

將軍澳廣明苑廣賢閣

青衣長康邨康豐樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

沙田水泉澳邨山泉樓

大埔富亨邨亨泰樓

沙田崗背街 9-11號全輝中心B座

銅鑼灣華倫街23號尚巒

屯門豐景園4座

天水圍嘉湖山莊樂湖居1座

荃灣愉景新城7座

柴灣康翠臺5座

屯門新屯門中心3座

天水圍天頌苑頌映閣

天水圍天盛苑盛譽閣

筲箕灣東旭苑東曉閣

將軍澳維景灣畔1座

大角咀柏景灣8座

西貢西貢苑E座

屯門翠濤居1座

九龍塘雅士花園3座

上環東輝花園康寧樓

沙田沙田圍路1-7號勵城花園

大埔美豐花園A座

荃灣東亞花園長發樓

半山區西摩道3號輝煌豪園

荃灣富麗花園昌貴閣

土瓜灣欣榮花園5座

屯門景峰豪庭1座

北角柏蔚山3座

青衣美景花園8座

馬鞍山海典灣1座

鰂魚涌太古城春櫻閣

藍田康田苑裕康閣

屯門青棉徑2號菁雋

柴灣康翠臺4座

沙田愉翠苑愉居閣

將軍澳富麗花園2座

鴨脷洲悅海華庭3座

大角咀君滙港6座

土瓜灣落山道96號僑發大廈

土瓜灣翔龍灣2座

鴨脷洲海怡半島怡美閣

柴灣富怡花園5座

天水圍天恒邨恒俊樓

將軍澳寶盈花園2座

慈雲山慈樂邨樂安樓

沙田新田圍邨盛圍樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

何文田天鑄 6 座

荔枝角美孚新邨第一期百老匯街10-12號

荔枝角美孚新邨第一期百老匯街14-16號

天水圍天恩邨恩穗樓

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責任編輯：黃小冰