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【0+0迎客】異地戀情侶0+3搶先來港團聚　旅發局帶路嘆人氣菠蘿包

社會 00:00 2022/10/06

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來自廣州的單先生（右二）和來自馬來西亞的鄭小姐（左二），在本港0+3措施下，已率先來港旅遊團聚。（旅發局提供）

政府上周一（9月26日）放寬「0+3」入境檢疫措施，本港亦開始慢慢迎來訪港旅客。旅遊發展局的旅客諮詢中心，過去數天接待不少訪客，有泰國遊客趁0+3買機票來港，也有來自廣州和大馬的小情侶，自疫情以來一直分隔兩地，趁0+3來港團聚。

疫情前，除了內地客是本港最主要客源市場，主要短途市場都來自東南亞，本港旅客對他們有吸引力。自從本港上周一放寬入境檢疫0+3措施後，亦開始有旅客未待0+0就已經來港旅遊。

來自廣州的單先生及馬來西亞的鄭小姐，這對疫情下因為異地戀而無法相見的情侶，隨着香港逐步放寬入境限制，二人早前相約10月初在香港團聚。

旅發局表示，這對小情侶原本在本港入境檢疫仍是3+4措施下，已經訂好機票來港；適逢港府上周一實施0+3，他們日前來港時剛好受惠，省卻3日酒店檢疫，變相額外多3天活動時間，感到相當欣喜。

經旅發局協助下，二人透過「Hong Kong Travel Buddy」線上諮詢服務，得悉一系列郊外、遠足活動，決定前往西貢探索，旅發局同事更幫忙在線上帶路，推介外賣超人氣菠蘿包，又協助聯絡提供戶外活動的商戶，讓二人的浪漫旅程更加豐富和滿足。
 

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責任編輯：吳雋妍

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