【免針紙案】涉7醫生濫發免針紙市民　可透醫管局門診熱綫及HA Go預約臨床評估

政府上周宣布將由10月12日起，不接納由7名因涉嫌濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，合共發出的2萬多張免針紙，事件引起熱議。醫務衞生局公布進一步便利措施，協助相關市民視乎需要就其是否適合接種疫苗諮詢公營醫療系統醫生，提供適切臨床評估。



他們可透過普通科門診電話預約系統或醫管局一站式流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約；他們亦可到訪上述醫管局轄下普通科門診診所，診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢，讓他們按需要諮詢醫生確定是否可繼續獲得醫學豁免。相關市民可獲豁免普通科門診服務的收費（50元）。



政府上周公布，巿民若持有相關醫生懷疑未經適當臨床評估所簽發的豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，除可自行諮詢其他私家醫生外，政府亦鼓勵他們到訪醫管局轄下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按病人的臨床身體狀況，確定是否可繼續獲得醫學豁免。



政府發言人重申，市民在任何時候若使用不當的豁免證明書進入「疫苗通行證」適用處所，其二維碼資料將在主動查核處所被掃瞄器記錄，而政府執法人員亦有權要求市民出示「疫苗通行證」包括豁免證明書二維碼。如經查核後，有市民被發現使用無效或虛假的豁免證明書，有關資料會被轉交執法部門跟進。明知而使用虛假文書可能觸犯《刑事罪行條例》。一經定罪，刑罰最高為監禁14年，市民切勿以身試法，使用不當途徑取得的豁免證明書。

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責任編輯：吳雋妍