【慎防有伏】警推「防騙視伏器」　助市民辨識詐騙網站及電話

▲ 警方推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，搜尋結果會以不同顏色警示，協助公眾辨識騙局。（曾耀輝攝）

為幫助市民辨識詐騙及網絡陷阱，警方上月底在「守網者」網站中推出「防騙視伏器」，市民遇可疑來電、網購賣家及招聘廣告等，可在「防騙視伏器」中輸入網址及號碼等資料，系統會核對資料庫中的罪案及詐騙電話資料等，評估有關安全風險供市民參考。

「防騙視伏器」的資料庫已涵蓋1.3萬宗案件資料、機構向公眾提供的資料，例如金管局所列的釣魚網站、被HKJunkCall及小熊來電標籤為詐騙的電話號碼，以及資訊安全公司的資料庫及實時分析評分等。市民遇可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告及投資網站，均可在「防騙視伏器」中輸入相關平台的帳戶名稱或號碼、收款及電話號碼、電郵地址及網址等，視伏器會評估其詐騙及網絡安全風險。

若輸入的資料與詐騙舉報有關，或網絡安全風險屬於高危級別，「防騙視伏器」會顯示為紅色，代表「高危有伏」；若資料有相近的詐騙舉報，如專頁名稱與曾遭舉報的專頁相近，則會顯示橙色，提醒「疑似有伏」；至於若輸入衞生防護中心的熱綫電話2125 2125，系統也會顯示代表「可能有伏」的黃色，因曾有騙徒利用「+852 2125 2125」號碼作偽冒官員的電話騙案，需提醒市民小心；而顯示紫色則代表「未有紀錄」。

警方提醒，有關結果只供參考，即使顯示紫色亦不代表「無伏」，市民應同時結合有關網站的數碼足迹等作判斷；若市民認為有結果不當，也可與警方聯絡，警方會再跟進。

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記者：黃小冰