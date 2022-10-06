【提防受騙】本港科技罪案今年首8月增4成　「0+3」下假旅網湧現

▲ （曾耀輝攝）

本港科技罪案及電話騙案數字綠顯著升幅，今年首8個月整體科技罪案數字共有約1.4萬宗，較去年同期升39%，涉款20.4億。其中網上購物騙案佔近37%，錄5,215宗案件；而升幅最多則為網上求職騙案，共錄2,018宗，較去年同期大增2.5倍；其餘網上投資騙案及電話騙案也均有逾9成升幅。

警方提到，犯罪集團通常會用同一個社交平台帳號、假網站或詐騙號碼，在短時間內不斷重複使用，以行騙大量受害人，舉例近期網購騙徒開始透過偽冒旅遊度假專頁行騙，藉盜用旅行社等的圖片製作廣告，並以低價錢吸引市民查詢及付款，每個專頁動輒均會有幾十名網民查詢價錢，有關個案在政府放寬至「0+3」後湧現。

而電話騙案集團則會每日用相同電話號碼，打出數以千計的詐騙電話，並用同一流動電話號碼登記「轉數快」，以便快速收取騙款，警方發現騙徒每個轉數快帳戶一般均會收取超過20名網購受害人轉款。

至於網上求職騙案，警方指絕大部分案件與刷單騙案有關，今年涉款最多的案件涉及1名家庭主婦，其6月在通訊程式收到兼職招聘短信，應徵後被指示在一個假網站中登記帳戶及支付按金刷單，騙徒起初有向其支付佣金，讓其相信可獲回報，事主因而在3周內用380萬購貨，直至要求退款不果方知受騙。昨也有一宗類似案件，一名35歲女子應徵「網上刷單員」後，曾獲8,000元佣金，不虞有詐下再將約93萬存入騙徒指定銀行戶口後，對方即消聲匿迹。

警方提醒，市民與陌生人聯絡要加倍小心，尤其是牽涉金錢往來，又指不少求職騙案均會以高回報、低學歷及靈活上班時間作招徠，提醒不會有如此「筍工」；至於假專頁及網站，則可以透過留意數碼足迹判斷，例如該專頁開設多久，是否有買讚及留言、網站設計是否簡陋等。

另外，香港電腦保安事故協調中心的報告也顯示，今年第二季本港網絡內的釣魚網站較上季增5倍達5,033宗；中心更發現外國已新出現AI釣魚攻擊，利用AI模仿企業老闆聲音及說話特徵，致電員工要求匯款；或偽冒身份應徵遠端工作的IT職位，盜取企業內部資料。

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記者：黃小冰