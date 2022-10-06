【酒店下午茶】8度海逸榴槤下午茶　酒店eShop預訂最平$98起【內附連結】

▲ 8度海逸酒店8度餐廳推出「榴槤忘返下午茶」，榴槤控必定喜歡。(酒店提供)

新一輪消費券推出，各大酒店紛紛推出多款優惠美食，8度海逸酒店8度餐廳推出「榴槤忘返下午茶」，好讓一眾榴槤控可以享受榴槤飄香的時刻。經酒店eShop預訂更可享高達58折優惠，每位只需$98起。

以設計時尚典雅的三層下午茶架盛載，先嚐一系列特式鹹點，當中包括：清新的日式油甘魚沙律，肉質細嫩，魚味清鮮，清爽又醒胃；外焦內嫩燒三文魚壽司，口感豐富滋味。另外，味道濃郁可口的燒牛肉洋蔥串串三文治，看似簡單，當中大廚塗上薄薄的自家製燒烤醬，再以軟熟的白麵包夾著，美味得很；惹味的脆香雞翼配榴槤沙律醬及芝士燒汁黑松露焗薯蓉均風味十足，前者金黄香脆的雞翼配以榴槤沙律醬，香脆惹味得來每口也是陣陣榴槤香，總是令人無法抗拒；後者薯蓉外脆內軟，再混合特色燒汁配搭黑松露與芝士，啖啖矜貴滋味。

傳統英式下午茶怎可缺少經典的英式鬆餅？熱呼呼的鬆餅焗至金黃色，濃郁牛油香帶上一絲甜蜜的味道，再搽上榴槤蓉混合細緻幼滑的忌廉，這種破格創新的食法使味道更濃郁芬芳，英式牛油鬆餅配榴槤忌廉能令您一試難忘。

▲ 榴槤布甸及榴槤芝士蛋糕(酒店提供)

擁有豐富甜品製作經驗的糕餅總廚同樣施展渾身解數，將榴槤融入各式各樣的甜品之中。當中推薦有榴槤芝士蛋糕，口感細膩柔滑，入口即溶，滿口即散發榴槤香味；另一款不得不嚐的榴槤布甸，軟滑香甜的布甸配濃郁的榴槤味道，在口中餘韻繚繞，是榴槤控的必選之作；還有迷你榴槤撻，香脆鬆軟的撻皮包裹著滿滿的榴槤蓉，一口吃下去，享受甜蜜蜜的榴槤香氣；再配一杯青檸菠蘿沙冰，清爽而不怕膩口，每一啖都嚐得到菠蘿與青檸交織的果香，配搭著下午茶鹹甜美點，必會令一眾榴槤控「榴槤忘返」!

消費券使用須知，酒店eShop優惠只支援信用卡、AlipayHK及WeChat Pay HK付款；如需選用八達通或Tap & Go付款，只適用於到場付款並需先致電餐廳預訂座位。

▲ 脆香雞翼配榴槤沙律醬(酒店提供)

榴槤忘返下午茶

地址：土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳 / 2樓池畔廊 / 花園茶座

電話：2126 1960

價錢：原價$168計算，於 eShop預訂可享高達58折優惠，星期一至五(公眾假期除外) 每位$98起 、星期六、日及公眾假期每位$108起 (另設加一服務費並以原價HK$168計算)

記者：招美寶