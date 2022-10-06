【打擊毒品】警破中環酒店毒品包裝中心　拘兩人起獲12萬元大麻及大麻花

▲ (警方提供)

沙田警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（5日）晚上在中區一間酒店內，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。警員在該名男子身上檢獲約320克懷疑大麻花。該名32歲男子涉嫌販毒被捕。



警員其後搜查該酒店一懷疑涉案單位，並檢獲約270克懷疑大麻及一批毒品包裝工具，包括電子磅及多個可再封膠袋等。單位內一名22歲外籍女子涉嫌販毒被捕。行動中檢獲的毒品總市值約12萬元。警員調查發現，販毒集團懷疑租用上述酒店單位作毒品包裝、儲存及分銷用途。



警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。同時，警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

