【集體回憶】林村河邊「烏蠅頭」車廂避雨亭　區議員批零諮詢欠尊重

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俗稱「烏蠅頭」的英國製12卡中期翻新列車（MLR列車），隨東鐵綫過海段通車於今年5月退役後，大埔民政事務處與港鐵合作，於大埔林村河邊重設「烏蠅頭」車廂外型的避雨亭，並在（10月1日）舉行揭幕儀式。大埔區區議員何偉霖昨天（5日）表示，相關工程事前並無通知區議會，直斥政府完全唔尊重民意代表。

何偉霖在社交平台指，區議會曾討論保育整個烏蠅頭車廂，然而今次避雨亭項目並無諮詢大埔區議會，有關工程做價及設計無通知，而民政署在無通知區議會情況下進行有關項目當然會出問題，不但令人難以想像避雨亭對社區有何連繫，亦導致本來極具發揮空間保育槪念淪為影相用的臨時布景板，還要啟用短短兩日就有損壞。

他重申該區仲有好多小型工程跟進，強調快不一定是好，市民亦不會樂見，畢竟最終都是公帑「埋單」，敦促當局快裝修。

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責任編輯：余思嵐

