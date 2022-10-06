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【婚變疑雲】陳浩民「扮工」成離婚導火線？　孖太太蔣麗莎回應婚變傳聞

娛樂 10:09 2022/10/06

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現居內地的陳浩民與妻子蔣麗莎於2011年奉子成婚，現時有三女一子，十分幸福。二人經常在網上開直播與粉絲互動，不過蔣麗莎的言論就不時惹火，近日更鬧出二人婚變的傳聞！

事關蔣麗莎在直播中指陳浩民在放假時也訛稱開工，實質是獨自「外出瀟灑」，她更表示等到假期後便準備與陳浩民辦理離婚手續！

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蔣麗莎憔悴開Live

日前，蔣麗莎在直播中一臉憔悴，更似是剛剛落淚，令人擔心。她指丈夫明明放假，卻向她說要去劇組開工，更不幫忙照顧小朋友，她也似乎是忍無可忍並致電劇組求證，劇組證實早已放假！

她表示在假期後辦理離婚手續，而陳浩民後來在網上澄清自己只不過是預先到劇組看環境，又說：「如果妻子要和我離婚，寫好離婚協議書，只要不是很過分的要求，我都答應。」

不過，蔣麗莎亦未有刪除社交平台上有關陳浩民的短片，或者只不過是二人耍花槍？

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回應婚變傳聞

二人的離婚消息在內地瘋傳，陳浩民、蔣麗莎也火速親口作出回應，兩夫婦一同甄髮型屋染髮期間的空檔，在社交網開直播否認離婚，蔣麗莎稱：「大家不要誤信謠言，兩個人之間沒矛盾，是別人瞎寫，所以沒甚麼好澄清，希望生活幸福、穩定。」

二人一同現身直播，為離婚傳聞解話！

過往力撐丈夫

在2011年，19歲的陳嘉桓在橫店拍戲時疑被陳浩民帶醉非禮，當時懷孕的蔣麗莎更挺著巨肚與陳浩民一同開記招，陳浩民在記者會上三度鞠躬向陳嘉桓道歉，更是與妻子一同落淚。

蔣麗莎也希望陳嘉桓能原諒自己的先生，在記者會上表示：「希望大家給浩民一個機會，他是真的知道錯了。他也向我和BB道歉並承諾會好好工作、會戒酒，也希望陳嘉桓小妹妹能原諒我老公」。

最終，陳浩民登報道歉並決定捐款給慈善單位「護苗基金」，才終於獲得陳嘉桓、陳嘉桓師父冼國林原諒。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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