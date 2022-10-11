【世界技能大賽特別賽】技能精英出戰創科新項目 與世界潮流接軌

科技發展一日千里，各地對創科人才的需求與日俱增。被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」，今年將以特別賽形式於不同國家及地區舉行，並增設「流動應用程式開發」及「數碼化建設」新項目，以迎接創科新趨勢。香港專業教育學院（IVE）人工智能及手機軟件開發高級文憑課程畢業生李澤基(Jack)，以及測量學高級文憑畢業生蘇建華(Ben)，將分別代表香港出戰這兩個項目，目前正積極備戰，務求於比賽取得佳績。



流動應用程式開發 市場需求龐大



流動應用程式及電子媒體已成為大眾生活的一部分，業界對相關的專業人才需求大增。「流動應用程式開發」項目比賽，正為年輕人提供平台，挑戰專業技能水平。比賽分為四大部份，選手一連四日要在指定時間內根據不同主題，完成用戶介面設計、軟件功能開發及測試等任務。Jack講述當中難處：「比賽期間選手不得上網搜尋參考資料，我們要運用自身的經驗去應付難題。換句話說，比賽考驗選手的真正實力，亦講求參賽者對整個開發程序的熟練程度，以及解難能力。加上這個項目是今年新增設，沒有過去的試題參考，令比賽難度提升，更具挑戰性。」



Jack期望透過比賽認識行業的國際標準，累積更多經驗，日後向編寫手機應用程式、伺服器及人工智能等方面發展：「香港創新科技正逐步發展，我希望在比賽中和世界各地選手交流，藉此提升自己的技術。」

▲ Jack希望透過比賽與各地選手交流，擴闊眼界。

香港專業教育學院（沙田 ）資訊科技系高級講師郭譽豪，是今屆「流動應用程式開發」項目的首席專家，負責統籌和連繫其他參賽國家及地區的專家，釐定比賽的範圍、內容、技術要求和評分標準，以確保比賽按公平誠實的原則來進行。他認為流動應用程式前途無限，「智能電話及流動應用程式日趨普及，現在香港許多企業亦朝向數碼化發展，例如一個手機應用程式就能為企業的行政管理精簡工序。市場對相關人才有很大需求，同學有參與國際賽事的經驗，對他們日後的專業發展有很大的幫助。」

▲ 項目專家郭譽豪（左）一直協助Jack備戰，指導Jack 反覆練習不同題目，熟悉比賽過程。

數碼化建設 工程行業大勢所趨



同樣代表香港出戰世界技能大賽特別賽的Ben，將參與「數碼化建設」項目。建築信息模擬技術（Building Information Modelling，簡稱BIM）的應用在工程業界愈趨重要，有效提⾼工程項目的施工效率和質量。而「數碼化建設」項目比賽，就是要考驗選手對BIM應用的實操能力及應用水平。比賽要求參賽者在四天內，以指定軟件建構建築模型、進行建築項目協作和修改、解決工程項目疑難、數據資料分析等部分。蘇建華說，「就讀IVE時已對BIM產生興趣，建構建築模型就像在玩遊戲一樣，完成任務後十分有成功感。」

▲ Ben即將代表香港前往法國出戰「2022世界技能大賽特別賽」中的「數碼化建設」項目。

蘇建華在學期間獲安排到一間測量公司的BIM部門實習，畢業後獲僱主聘任為全職BIM技術員。他指出，現時的職責涵蓋繪畫BIM模型，以及運用BIM軟件估算建築工料用量等，與比賽考驗的技能類似，對備戰有很大幫助。他續說，「現時每日工作所用到的技能都是比賽考核的內容，所以我對自己的基本功有信心。假日時，我會針對弱項加強訓練，同時學習新技術。」蘇建華目前在才晉高等教育學院兼讀工料測量課程。他說，除了賽前時間分配，比賽的最大考驗是要十分謹慎，「日常工作時，上級會提點可能出現的錯漏，但比賽中就要靠自己，每個步驟都不容有失。」BEN盼望能在比賽中發揮水準，並與各地選手交流切磋。

▲ Ben（左）在備戰階段接受專家指導，持續吸收新知識及訓練技巧。

項目專家、IVE（青衣） 建造工程系副系主任梁偉斌表示，「BIM在設計、施工、設施管理及維修等方面都發揮重要作用，是一項無論建築師、測量師或工程師都需掌握的技能。配合工程業界的國際發展趨勢，政府亦大力推動BIM技術應用，業界對科技人才及培訓的需求大增。今次比賽的項目提供了很多可以讓同學掌握不同技能的機會，與行業的發展接軌。」



港隊出戰26個技能比賽項目 挑戰國際水平



「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，為選手及評判專家提供寶貴的技術交流機會。今屆「世界技能大賽」舉行特別賽，30名代表香港的技能精英將分別前往德國、瑞士、芬蘭、韓國等地，參與其中26個比賽項目，與各地的年輕技能選手比併技能。香港自1997年首次參加「世界技能大賽」，至今已累積2金、1銀、5銅及59個優異獎章的佳績，足證香港選手的技術達專業水平，備受國際認同。

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(特約)